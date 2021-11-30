台灣金馬58大贏家《瀑布》風光奪四獎　賈靜雯首次入圍勇奪影后

右起：《瀑布》慶功宴上王淨、賈靜雯、鍾孟宏、盧律銘合影(圖/華映娛樂) 右起：《瀑布》慶功宴上王淨、賈靜雯、鍾孟宏、盧律銘合影(圖/華映娛樂)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北採訪報導) 第58屆金馬獎已於上周六(27日)國父紀念館落幕，由鍾孟宏執導的劇情長片《瀑布》風光拿下四項大獎，成為今年金馬大贏家。

今年金馬入圍之最為《濁水漂流》獲12項提名，接著11項入圍的有《瀑布》、《緝魂》及《月老》，最後由《瀑布》擊敗眾好手勇奪今年最佳劇情片、最佳女主角、最佳原著劇本等大獎，是導演鍾孟宏繼《陽光普照》後，連續第二部代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎之作品。

賈靜雯以《瀑布》坐上影后寶座，這次更是她首度入圍，回顧演藝生涯超過30年，新科影后分享，她對演戲的熱情不減，秘訣在於她熱愛事業及生活。

賈靜雯表示， 被喊到名字當下全身發麻，腦袋空白，但當場並沒有哭， 因天秤座愛美不在眾人面前哭，會比較冷靜， 直到車上才小小哭一下，收到女兒們的祝福很感動， 咘咘還提醒她不要喝太多。

賈靜雯透露，為準備拍戲她前往醫院和患有心理疾病的病友相處，她發現他們很多互動與正常人無異，也很認真希望能好起來，希望社會大眾多一點同理心。

鍾孟宏表示，沒有想過會拿到劇本獎，因為覺得只是很生活化的故事，當初聽到朋友在照顧生病的女兒，之後因緣際會下寫成劇本，並把現實生活中的角色對換。

另外，拿下最佳原創音樂電影的盧律銘說，他朋友長期疏遠自己患有思覺失調症的母親，但他在看完《瀑布》後改觀，決定搬去照顧母親。

金馬主席李安和攝影大師李屏賓於28日凌晨5點多到《瀑布》慶功宴現場， 李安笑說在頒最佳影片時，信封一下沒有全打開， 沒有直接看到答案，所以公佈時有點漏餡， 監製瞿友寧笑說一直盯著李安的口型，發現有點嘟嘟的就猜想是「瀑布」。

今年金馬收視寵兒白靈不只紅毯造型吸睛，也連續兩年跟國際大導李安「要電影演」，李安表示，白靈今年在台上的內容很不錯也有趣， 但白靈說他欠了她一部電影，「我欠劉德華一部片，我有說過如果他得到金馬獎就一起合作，結果他還得了二次」。



左起：鍾孟宏、李安、李屏賓、瞿友寧於慶功宴上合影(圖/華映娛樂)