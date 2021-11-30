桃園勞工教育大樓啟用促就業　義美庇護工場買咖啡糕點支持身障勞工

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）桃園市勞教大樓及就服處29日啟用，進駐新大樓的義美庇護工場同時也舉行揭牌典禮，桃園市政府勞動局呼籲民眾踴躍前往庇護工廠採購糕點咖啡，除能做公益，也能為身障人士帶來更多就業成就感。

桃園市長鄭文燦活動上表示，桃園勞動參與率達61.1％，疫情期間桃園無薪假人數在六都中排名第五，未出現失業率大幅攀升的情況；市府也持續規劃多元就業方案，而勞教大樓的啟用，將有助於縮短工會與政府間的溝通距離，共同提升本市就業環境並保障勞工權益。

「桃園市勞工教育大樓」前身為桃園區公所舊有宿舍基地，為地上5層、地下2層之建物，總樓地板面積約5,425平方公尺。1樓設置大廳、就業服務台及義美庇護工場；2樓為就業職訓服務處；3至5樓作為桃園市總工會、桃園市職業總工會及桃園市產業總工會辦公空間、教育訓練教室、調解室、階梯視聽教室等；地下2層為停車場。

鄭文燦說，透過3大市級工會進駐，將可有效縮短溝通距離，當發生勞動事件或勞資糾紛時，期盼能夠在最短時間內進入協調階段，同時也可運用此處空間進行勞資爭議調解，他也期盼透過政府及工會共同努力，讓勞工勞動權益、職業安全、退休保障等獲得更大的支持。

此外，義美食品庇護工場也於勞教大樓設點營運，成為桃園市第15家，而特別的是，未來該庇護工場盈餘將全數捐出，桃園市政府勞動局呼籲民眾踴躍前往採購禮盒、點心、咖啡或是彌月蛋糕等，做公益也能為身障人士帶來更多就業成就感。鄭市長感謝義美食品公司落實企業社會責任，透過完善的訓練制度帶領身障朋友熟悉職場，他也期盼桃園的庇護工場未來能到達20家，且類型更加多樣化。



（照片來源：桃園市政府）