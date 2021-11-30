Omicron 的警世寓言 富國囤疫苗 終至自食惡果

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）Omicron變異株橫空出世，各國急如星火封鎖國境，這一幕幕景象，恰恰應證了科學家數月以來的嚴正警告－疫苗只要一日分配不均，新冠肺炎（COVID-19）就一日不會消失。

隨著疾病在未接種疫苗的人口恣意傳播，病毒就可能繼續突變、變得更危險，疫情終止之日更是遙遙無期。富國想方設法搶疫苗、囤疫苗，使窮國成為疫苗沙漠，讓病毒有機可乘。疫苗分享平台COVAX發起組織之一的CEPI執行長Richard Hatchett批，病毒就如投機分子，全球終究因疫苗不平等而自食惡果。

根據美聯社，非洲目前僅不到7%的人口接種疫苗。理應擔綱分配疫苗重責大任的COVAX，卻未能取得對抗病毒的彈藥，原定2021年底前配發20億劑的目標，也早已破滅。

當許多窮國人民連第一劑都等不到，富國卻坐擁大批疫苗，甚至嚷嚷著要為人民施打追加劑。WHO一再籲請各國，至少在年底之前先暫停第三劑計畫，將資源讓給更需要的人，無奈各國將WHO呼籲當耳邊風，目前仍有逾60國正執行相關接種工作。

根據國際貨幣基金，截至11月中，COVAX訂購的疫苗中，僅13%交貨，而各國承諾捐助的劑量，也只有12%到貨。COVAX至今發配的疫苗中，有1/3都是來自捐贈。上週COVAX稱許歐盟對非洲的一億劑支援，但這應於年底前兌現的支票，卻只有1/20上了飛機。

更難堪的是，COVAX儼然成了「即期品物流中心」，富國搶了疫苗又打不完，便順手推舟將即將過期的劑量向非洲「傾倒」。非洲聯盟（African Union）與WHO在聯合聲明中怒陳，該區域獲贈的大部分疫苗，皆是臨時通知，效期短暫。馬拉威與南蘇丹，就有數萬劑因此銷毀。

哀傷的是，就算窮國真的取得疫苗，也非個個皆有能力大規模施打。COVAX報告指，許多開發中國家缺乏完善的物流設備與醫療系統，來為人民接種疫苗，剛果今夏就將整批COVAX疫苗原封不動送回。

理由是，在疫苗到期之前，剛果根本無力完成接種工作。

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