台灣泰國經濟合作會議　聚焦永續談循環經濟、生技綠能

為促進台灣與泰國雙邊經濟，國經協會受外交部國經司委託與泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries）共同主辦之「第29屆台泰（國）經濟合作會議」29日在台北與泰國同步舉行，會議由國經協會泰國委員會主任委員潘文輝（聯合再生能源股份有限公司執行長）與泰國工業聯合會主席Supant Mongkolsuthree共同主持，台泰各界參與人士共115位。

我國外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中及泰國投資促進委員會副秘書長Narit Therdsteerasukdi於大會開幕典禮中致詞指導，並祝福大會成功。泰國工業聯合會副主席張學善（Vice Chairman Kriengkrai Thiennukul）於閉幕典禮時致詞感謝各界人士與會及大會講者努力介紹產業商機。我方與會企業界人士包括：泰國盤谷銀行總經理潘亮成、東元電機股份有限公司董事長邱純枝、中美矽晶製品股份有限公司旭鑫分公司總經理黃正泓、財團法人農業科技研究院院長陳建斌等業界及學術界人士皆應邀出席。

國經協會自1989年舉辦台泰經濟合作會議，係促進兩國企業界溝通交流之重要平台。今年會議討論主軸配合政府推動之新南向政策，持續發掘合作新商機，大會議題包含「循環經濟」、「生技」及「綠能」。

會中各項議題台泰專家講者包括：

「循環經濟」議題：中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任林俊旭與泰國全球化學股份有限公司品質管理處經理 Phromphron Isarankura Na Ayutthaya；

「生技」議題：友華生技醫藥股份有限公司西藥事業發展處經理陳昌元及泰國KinGen生技有限公司營運長Panit Kitsubun；

「綠能」議題：聯合再生能源股份有限公司副總經理潘國斌與先皇科技大學（北曼谷）電機工程教授Phatiphat Thounthong。

泰國在東南亞地區為最大的石化產業國，其塑膠產業帶來的經濟效益占了國家整體經濟的6.71%，該國為了解決塑膠浪費等問題以實現循環經濟，提出具體行動計畫，設置目標三階段，以期能在2027年百分百循環利用塑膠廢棄物。自新冠疫情以來，除了研發疫苗外，各國亦尋求未來解決傳染病之途逕，泰國亦投入相關研發市場，並透過Bio-Circular-Green (BCG)經濟模式，發展生物技術和醫藥產業。

近年來，泰國生物技術產業等每年成長10%，在藥物、天然保養品及保健食品等尤其強勁，渴望在未來持續增長。泰國目前1/3的發電量皆從可再生能源產出，政府為了在2030年前降低溫室氣體排放量至20.8%，對綠能產業祭出優惠政策，例如：稅收減免及更容易融資等，專家預估在2037年能從原本再生能源裝置容量的15GW增加至60GW以上。