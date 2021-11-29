澳洲總理警示「不得向中國示弱」　台灣外交部：台海穩定是維護印太區域自由重要一環

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）澳洲國防部部長杜登日前警示必須強硬制衡中國，以防中國武力犯台並且染指整個印太地區，澳洲總理莫里森也公開力挺杜登的言論。對此，外交部今（29）日表示，澳洲總理莫里森及國防部長杜登的談話，均再次顯示澳洲政府高度關注台海安全與和平穩定，以及慎防中國武力犯台的必要性，也代表台海和平穩定是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導提到杜登（Peter Dutton）26日在澳洲全國記者俱樂部（National Press Club）發表演說，指面對中國擴張威脅，不宜採取姑息政策；他提醒，中國要是拿下台灣，接著中國將會主宰整個印太地區，區域內各國恐怕將會淪為中國的「附庸國」（tributary states）。對於杜登的言論，莫里森（Scott Morrison）認為是「完全正確」。

外交部發言人歐江安對此表示，澳洲總理莫里森及國防部長杜登的談話，均再次顯示澳洲政府高度關注台海安全與和平穩定，以及慎防中國武力犯台的必要性，外交部對此表達由衷感謝。



澳洲是台灣在印太區域的重要朋友與理念相近夥伴，澳洲政府本（110）年6月澳、日「2+2部長級諮商」聯合聲明、8月首屆澳、法「2+2部長級諮商」、9月「美澳部長級諮商」（AUSMIN）均重申台灣海峽和平穩定的重要性，凸顯維持台海和平與穩定已是澳洲、美國、日本、法國等主要民主國家的高度共識，也代表台海和平穩定是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。



歐江安說，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色；我國政府將在既有深厚基礎上持續與澳洲及理念相近國家緊密合作，攜手捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。