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Omicron變種病毒全球風險被評「非常高」歐盟：關鍵在速度

Omicron最初是在南非被發現，目前已至少有十幾個國家發現這種變種病毒株的病例，其棘蛋白突變數量前所未見，全球風險被評估為「非常高」。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/29 19:04
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）新冠肺炎Omicron變種病毒首見於南非，現已造成全球高度警覺，世界衛生組織今（29日）警告其「全球風險非常高」，而歐盟則指出，這是一場世界與Omicron變種病毒的時間競賽。

Omicron最初是在南非被發現，目前已至少有十幾個國家發現這種變種病毒株的病例，包含波札那、比利時、加拿大、澳大利亞、荷蘭、丹麥、英國、德國、以色列、義大利、捷克和香港。對此，世界衛生組織（WHO）指出，Omicron變異株的棘蛋白突變數量前所未見，這可能改變大流行的軌跡，因此全球風險被評估為「非常高」。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉· 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則於週日（28日）表示，世界正在與Omicron變種病毒賽跑。英國也迅速宣布新的公衛政策，像是本週起商店和公共交通工具上都必須戴口罩等規定。

英國也強調，隨著越來越多病例的發現，世界各國政府應動員起來應對Omicron變種病毒，G7衛生部長緊急會議也將於週一召開。

不過Omicron變種病毒的影響究竟如何，世衛指出，目前還需幾週進行進一步研究，以充分了解Omicron變異株是否可躲避接種疫苗後產生或染疫痊癒後生成的免疫力。

Omicron變異株的突變數量遠比Delta變異株還要多。
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