「當日現做」搶攻圍爐商機！台北福華推「金虎」年菜美饌早鳥預購

2022年春節假期長達9天，圍爐團聚需求倍增，台北福華大飯店推出江南春、蓬萊邨、珍珠坊麗香苑及點心坊等五大經典餐廳，嚴選頂級海陸珍味，包含16道主廚推薦單點菜色680元起、4組年菜套餐6,288元起以及4款年節禮盒，由劉宜嘉、王永宗、葉晉誠、巫政翰及黃仁人等五位主廚分別打造不同風味的星饌年菜及伴手禮盒，搶攻新年圍爐與送禮商機；11月26日起開放預購，凡於2021年12月30日（含）前完成預購與付款再享9折早鳥優惠。

因應返台過節人潮，福華再度推出「當天現做外帶年菜」，並以金虎年為主題，搭配鴻運、賜福、富貴、高陞等開運吉祥話，推出適合小家庭及三代同堂享用的四人份及六人份外帶年菜組合，售價從6,288元至11,888元不等；另外也集結江南春的鴻運八寶福拼盤、虎掌脆烏參、醋溜龍虎斑和蓬萊邨的懷舊菜尾一品鍋、蓬萊月桃紅槽捆蹄及珍珠坊的鮑魚扒雙冬、黑松露鮮干貝及金沙麥片軟殼蝦等超過20道單點美饌供消費者選擇，售價680元至5,800元不等，提供民眾滿滿幸福的圍爐感受；另提供網購優惠，活動期間凡於線上商城訂購套餐即享95折優惠，還可獲得福華限定紅包袋(6入)。

台北福華大飯店表示，今年的金虎年菜套餐組，集結多道老饕顧客叫好又賣座的經典名菜，江南春的劉宜嘉主廚再次藉由講究刀工的滬式料理，獻上4人份「金虎賜福套餐」及6人份的「金虎鴻運套餐」；曾榮獲經典台菜獎的老牌台菜餐廳-蓬萊邨，主廚王永宗以擅長的傳統手路菜，推出以做工繁複的台式佛跳牆排翅為主的6人份「金虎富貴套餐」；粵菜餐廳珍珠坊的主廚葉晉誠則推出6人份的「金虎高陞套餐」，精心打造色味俱佳的經典粵菜，其中清蒸龍虎斑及鮑魚扒雙冬更是餐桌上不可或缺的美味佳餚。