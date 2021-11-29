台灣桃園機場VR觀景台網站即起登場　在家也可身歷其境•觀看機場運作與周邊美景

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）桃園國際機場公司落實中央流行疫情指揮中心嚴守國門防疫任務，並積極行銷桃機，打造數位觀景台網站，透過720度環景虛擬實境互動科技，讓民眾看到桃機美景及機場運作。

民眾在12月19日前，於數位觀景台網站上成功蒐集3個禮物盒，還可參加抽獎!

桃機公司今天(29日) 下午發布新聞稿表示，桃機VR觀景台以方便閱讀的一頁式網頁為架構，真實呈現南、北側觀景台樣貌，民眾可透過720度環景虛擬實境（Virtual Reality）互動科技，飽覽觀景台白天、黃昏及夜晚的景象，並搭配小地圖呈現周邊高鐵特區、台灣海峽及竹圍漁港等地景環境(如上圖)，讓人彷彿身歷其境。

(桃機VR網站截圖)

(桃機VR網站截圖)

綜合桃機公司新聞稿與中央社報導，網站上除了介紹航空公司飛機塗裝與各式機型特色外，也介紹機艙裝卸車、行李滾帶車等各式機坪作業車輛，並提供跑道、滑行道等空側重點區域說明。

桃機公司說，藉由數位觀景台網站的設置，民眾不但可近距離欣賞飛機，還可身歷其境般地探索空側設施及航機作業秘密，讓民眾「先體驗，再出門」。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不但滿足國人期待早日重啟國門、安心搭機旅行的心情，還可增加VR觀景台的豐富性與知識性。

桃機公司表示，桃園機場觀景台VR網站 即日起上線，特別規劃尋寶活動，民眾在12月19日前於網站上成功蒐集3個禮物盒就可參加抽獎，有機會將飛機模型、飛行飄帶及跑道毛巾等精緻禮物帶回家，享受疫情期間在家悠遊桃園機場的樂趣。

(桃機VR網站截圖)

圖/桃園機場公司