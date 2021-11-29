新北市中醫師公會連年寒冬送暖 贈800份藥膳包給弱勢

社團法人新北市中醫師公會長年熱心公益， 曾獲新北市政府頒發「領航金獎」， 繼去年捐贈藥膳包並到雙溪偏區義診， 今年再次捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨等即食藥膳包， 嘉惠新北弱勢家戶。新北市長侯友宜表示， 中醫師公會連年捐贈藥膳包，已累計多達3,160份， 在疫情期間並曾捐贈防疫基金60萬元，照顧市民的健康。

侯友宜代表受贈表示， 新北市中醫師公會從106年起就每年捐贈藥膳包，至今已累計3, 160份，市值超過52萬元； 甚至在捐贈儀式還會結合中醫師義診，為偏區長輩免費服務。 在今年5、6月疫情嚴峻期間， 公會也響應新北市好日子愛心大平台的號召， 捐贈防疫基金60萬元，以幫助第一線的醫護人員。 這次捐贈的藥膳包，更貼心的將藥材和食材結合， 方便弱勢家庭的食用。

公會理事長詹益能表示，中醫就是生活，公會秉持「醫者父母心」 的精神，積極投入公益服務，101年成立中醫師志願服務隊， 定期前往偏鄉地區義診，連續15年舉辦小神農華陀營， 將中醫的理念和教育向下扎根；也到各校園推動健腦護鼻操， 教導學童改善過敏鼻炎問題。這次捐贈的即食藥膳包， 是委託科達製藥利用安心藥材所調製，考量弱勢家庭的調理， 已直接將排骨燉入其中，加熱即可食用。

一位家住新店的許先生，雖育有子女，但因離婚，久未聯繫， 加上投資生意失敗，導致欠債，在工作中又曾發生意外，脊椎損傷， 無法久站，社會局文山社福中心持續媒合急難救助金， 也提供實物銀行幫助，這次也特別轉贈藥膳包，讓他調理身體。