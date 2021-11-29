沉潛30年磨一劍 勇奪新北好茶茶王頭銜

新北好茶110年冬季包種茶評鑑茶王出爐，今年冬季評鑑共有1,165點茶品參賽，由評審精心費時5日進行 品評篩選，最後由55歲的坪林區茶葉產銷班第一班蔡國祥農友抱回 冬季茶王頭銜。在疫情趨緩下，坪林區農會祭出好康團體訂購優惠，讓大家集結愛好 品茶的心並享好茶優惠，心動就一起訂下去。

蔡國祥於72年國中畢業後接手家中的製茶產業， 經營祥順茶行的第三代茶農，從小耳濡目染接觸製茶多年知識， 祥順茶行在76年時曾獲得文山包種茶春茶比賽特等獎， 每年都參加比賽並持續鑽研製茶方式，年年都有得獎，睽違34年再 次奪得特等獎心裡滿是激動。蔡國祥茶園面積約2公頃， 主要生產文山包種茶，年產量約2,000斤， 著重茶園施用有機肥及複合肥料， 堅持茶園應從小苗到採收不假手他人，親力親為的生產管理外， 強調製茶過程中應掌握萎凋、恆溫控制、發酵、浪菁等過程， 有花香時就殺菁也是經驗的判斷， 另外本次深刻體會到製茶時順應天、地、人的奧秘， 遇到天氣比較涼爽且第一波乾冷時採收與製茶， 才能收穫好品質的茶菁製出好茶，獲獎滿是感恩的心情， 期待與大家分享這份特等好茶上市。

行政院農業委員會茶業改良場前課長鄭正宏表示，今年氣候不穩定， 製茶期間只有3-4天好天氣，天氣冷對茶的品質更好， 過程中相當考驗茶農的技術，透過這幾天的觀察下， 稱讚茶農的技術水平很高，名副其實的10連霸全國製茶技術競賽冠 軍茶鄉，本次茶湯的水色、香氣及滋味相當好， 在今年的特等獎茶色香味俱全，實至名歸。

新北市農業局長李玟表示，為協助農民銷售好茶， 坪林區農會訂定完善防疫計畫外，推出團體訂購20台斤以上文山包 種茶比賽茶優良獎75折優惠(原價2,400元)，訂購專線可洽 02-2665-7229或上坪林區農會-台灣黃頁商城(htt ps://reurl.cc/kZLjyr)選購， 在地茶品可洽祥順茶行02-26657107， 喝好茶把握時間即時邀您搶購。