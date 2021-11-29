董事長親授國際人才需求3力1專 新北學子接地氣掌握勇闖海外秘笈

秀峰高中柯睿信(右2)和同學分享新二代昂揚2.0營隊所學。(照片由新北市教育局提供) 秀峰高中柯睿信(右2)和同學分享新二代昂揚2.0營隊所學。(照片由新北市教育局提供)

新北市高中職新住民子女已超過1萬多人， 教育局為培育未來國際人才，整合產官學研資源，推動新二代昂揚2 .0高中職學生職涯發展培力計畫--Online體驗營。黃金師 資陣容包括產業界老闆、大專院校教授及智財專家， 線上親自指導新北高中職學生，分享國際人才需要的外語能力、 高移動力、團隊合作力3種必備能力，以及讓能力具加乘效果的經營 粉專力「3力1專」。

教育局表示，近年東南亞白領人才需求量大， 新住民子女因為具有雙語言、跨文化的優勢， 已成為台商布局海外市場的鎖定目標人才來源之一。 一系列精采課程由新北高工、秀峰高中於連續4個周末推出， 不僅新住民子女，凡是欲前往東南亞就業有興趣的新北市高中職學生 都可參訓。新北高工場次規劃海外台商富元實業程文光董事長、 台州企業秦嘉生董事長分享在印尼創業點滴， 兩位董事長傾囊分享長期深耕印尼的創業故事， 直接點出東南亞市場需要具備外語能力、高移動力、 團隊合作力三種能力的人才。

亞東科技大學劉明香主任、 前駐印尼經濟貿易代表處簡任秘書鄧克禮教授強調， 要成為具備競爭力的未來人才需積極培養口語表達及敘事能力。 龍華科技大學講師及越南企業如寶成工業等主管則分析目前越南產業 概況及特定領域人才市場需求。參與講座的石碇高中林詩傑同學表示， 當下彷彿接受了一場震撼教育，一想到比同儕超前五、 六年掌握面試實境，大呼這場課程「很接地氣，實在太值得。」

聽完專家群和大老闆分享，昂揚2.0高中職學生更想聽過來人怎麼 說。高人氣粉領菁英李佳芸表示先訂目標，培養專業、 外語能力及生存技能外，還有一項專業是經營粉專。她在工作之餘探 訪越南27個行政區也經營粉專，因為兼具網路行銷能力， 讓她打敗眾多競爭者取得總經理特助一職。

秀峰高中的柯睿信同學表示，這次參訓獲益匪淺， 更掌握口語表達及簡報製作的訣竅， 石碇高中陳梓聖同學語重心長地說， 這次課程不僅拓展自己的國際視野，因為講師的一席話「 理解與包容當地文化才是真正的國際觀」 也讓他重新省視自身觀點及優勢。

教育局長張明文表示，新北市透過昂揚2.0營隊活動讓學生善用優 勢、開拓視野並放眼未來，落實2030新住民十年願景之樂學一條 龍政策，提供新住民子女增能培力的機會， 展現新住民子女雙語言及跨文化的競爭優勢。 今年壓軸場次教育局與黎明技術學院攜手合作，將於12月11至1 2日辦理，相關課程及報名資訊可至新北市國際教育資訊網（htt ps://www.international- education.ntpc.edu.tw/chineses ）查詢，歡迎踴躍參加。

鄧克禮教授介紹東南亞的發展前景。（照片由新北市教育局提供）