月稱光明寺首座建築　「華藏樓」11/26正式啟用

福智團體根本道場月稱光明寺，於11月26日舉辦「華藏樓」 啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌率縣府團隊親臨祝賀，多位縣議員、 鎮民代表、里長代表及地方仕紳賢達等均蒞臨參加， 祝福月稱光明寺首座建築「華藏樓」落成啟用； 僧俗二眾弟子代表亦以莊嚴的佛前大供儀式，感恩佛典。 風格質樸沉靜的「華藏樓」將作為僧眾住宿之所， 亦將秉持日常老和尚引導僧團的學思教誡， 以及佛學導師真如老師的擘畫與期許，成為代代僧才紹隆佛種， 續佛慧命之所在。

今年適逢福智僧團成立三十年，根本道場月稱光明寺首棟建築「華藏樓」 正式啟用，輾轉遷徙的僧團終於有了可以安心辦道、 度化眾生的修學環境，全球的居士們也有了皈依的根據地， 未來也將成為世界佛教研修的重要地標。

「華藏樓」名稱來自祖庭鳳山寺供奉的華嚴三聖，出自《華嚴經》 講說的華藏世界，故根本道場第一棟樓也供奉此三尊。 沉穩質樸的華藏樓為仿唐式建築，四合院的建築空間提供僧眾學修、 生活及接引等全功能考量。真如老師也用心指導許多軟硬體的規劃， 例如：樓階的高度要能顧慮方便於長者；大殿屋頂的高度， 要能呈現仰望佛菩薩的視覺。簡樸大器的建築， 在在呈現出虔敬三寶的用心。

華藏樓的山門直櫺窗，不僅兼顧採光與通風，隔而不絕的景致， 令眾生升起對寺院的仰望，也保留對僧眾修學的恭敬與尊重。 山門內臨近中庭的交界處，望向對面大殿，視覺角度與敦煌壁畫中《 觀無量壽經》的經變圖視角相同，值得細細品味。 中庭地磚的兩種鋪面，兼顧了沉穩及僧源興旺的考量； 植栽也特選具寺院意象的松柏類及點綴色彩的櫻柳樹等， 有畫龍點睛之效。華藏樓外觀的「斗拱」和「鴟尾」 為最富傳統唐式建築風格的設計；樓梯轉折處的「牟尼寶珠」造型， 具有眾生功德圓滿之意；內殿主尊供奉華嚴三聖， 兩側為佛陀八相成道圖，鐘鼓齊鳴、藻井天花覆蓋， 處處引現恭敬皈依、廣植福田的清淨修持。

月稱光明寺建設以來，獲致102、103及104任甘丹赤巴仁波 切、斯里蘭卡「僧王」蘇曼格勒等各地高僧大德親臨加持， 給予祝福。此外，「華藏樓」鋪設屋頂瓦片期間，僧團弟子更發起「 一瓦一般若，簽瓦牽萬心」誦《般若經》簽祈福瓦活動， 也成為建寺的一大盛事。真如老師說：「 根本道場是僧俗聞思佛法的心靈故鄉，也是閉關實修道次第的道場。 師父圓寂前交代我們這一群人不能散， 為的也是這千生萬劫修集而來跟宗大師教法難得的因緣。」

福智團體創辦人日常老和尚為了傳持清淨教法、利益廣大有情， 從早年的福智精舍開始，便抉擇了安立僧團於精勤聞思、嚴守戒律， 引導居士奉行五戒十善的精神，為佛法奠定千秋萬世的發展基礎。秉承老和尚遺訓， 肩負起建設擘劃月稱光明寺大任的福智導師真如老師指出，「 月稱光明寺是鑄造全人類希望，建寺是佛子行的一部份。」 真如老師鑒於老和尚為保存快速佚失的佛法典籍， 發願培育僧伽譯師，以實踐傳承佛法法脈的歷史責任。

照片由福智提供