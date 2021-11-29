稱將與台灣斷交 親中候選人卡斯楚當選宏都拉斯總統

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）台灣邦交國之一的宏都拉斯今（29日）總統大選結果出爐，以親中的左派「自由重建黨」（Libre）候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）獲勝，成為該國首位女總統，她也因曾稱將與台灣斷交而備受台、美關注。

卡斯楚的丈夫塞拉亞 (Manuel Zelaya)12年前在政變中被驅逐，而這次她大幅領先對手，是12年來左派政黨首次以壓倒性勝利重新掌權，結束對手右派執政黨「國家黨」（National Party）長年的治理。

而「國家黨」的候選人是阿斯夫拉（Nasry Asfura），他目前是首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長，人氣相當高，在此次總統大選中還是落後卡斯楚。

路透社指出，今年宏都拉斯選舉期間的社會背景相當動盪，經濟不景氣、長期的黑社會暴力和貪腐醜聞造成破紀錄的人口數量移民出國，而卡斯楚的主張正好符合社會氛圍，她誓言在競選期間將杜絕貪污、扭轉威權主義。

由於現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）捲入一些爭議，如修改憲法以允許他在2017年起有爭議的連任，以及後來在美國聯邦法院的販毒案等，而卡斯楚正抓住她葉南德茲不受民眾歡迎這一點，高喊「我們將組建一個和平與正義的政府。」

不過卡斯楚在對台態度上，明顯主張親中立場，和本月12日剛率團訪台，並會見總統蔡英文以重申對台支持的葉南德茲恰恰相反。

卡斯楚曾表示，將改跟中國建交，以引入對方投資，這也將導致中華民國和其自1941年起的邦交關係生變，使台灣的邦交國只剩14國。

對此，美國國務院助卿尼可斯曾於投票前6天率團訪問宏都拉斯，表明美國希望卡斯楚維持現狀，勿與台灣斷交，並說明與中國建交對中南美洲的風險。

然而，中國外交部25日指責美國在宏都拉斯大選前進行「粗暴干涉」，更批評美國公然違背一中原則。