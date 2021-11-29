世界第一家NFT炸雞店！台灣師園鹽酥雞NFT首日交易價翻百倍　拿NFT免費兌換鹽酥雞四季豆

師園鹽酥雞因為好玩推出9項產品的NFT，反應十分熱烈(圖擷取自OurSong官網) 師園鹽酥雞因為好玩推出9項產品的NFT，反應十分熱烈(圖擷取自OurSong官網)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 世界第一家NFT炸雞店！師園鹽酥雞在11月27日凌晨3點首度於NFT交易平台OurSong上面，用每個 1OSD （約1美元，約28台幣）的價格發布店內經典鹽酥雞、炸雞皮、炸四季豆等9個品項的NFT，各版次為80到500不等，首日交易價格就超過發行價格的 100 倍，反應十分熱烈。

師園鹽酥雞創立於1984年，在師大夜市深受學生歡迎，店家於NFT白皮書表示，可能會因為外在環境或內在管理因素倒閉，但是世界上第一個NFT的鹽酥雞會永遠存在。

直至今(29)日下午3時，限量100枚的全世界第一個鮮嫰多汁鹽酥雞NFT以350 OSD售出，也有網友以50 OSD收藏花椰菜的NFT，有賣家以5萬OSD出售花椰菜的NFT。

師園說，每當NFT有一筆新的交易，NFT的新持有者可以來門市兌換該產品一次，例如Ａ買到四季豆NFT，可以至師園門市換取免費的四季豆一份，若A將四季豆賣給B，則B可以至師園門市換取免費的四季豆一份，以此類推。

師園強調，未來要扮演的角色將是1.維持已發行NFT的價值；2.出售NFT的價格不超過產品價格；3.保障每次的交易都可以換到一份食物；4.避免違背常理炒作的行為發生，也希望大家理性持有5.創造共好，讓工作夥伴、NFT持有者、及共同開發者對於未來仍存在著希望。

OurSong平台主要為提供創作者製作並販售NFT，常見的為音樂及視覺影像等創作。

圖擷取自OurSong官網