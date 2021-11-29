臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超506.71億元

根據臺灣證券交易所統計，上週（2021/11/22~2021/11/26）外資在集中市場總買進金額為3,723.55億元，總賣出金額為4,230.26億元，賣超為506.71億元，另統計自2021年年初至11月26日止，外資總買進金額為20兆5,793.89億元，總賣出金額為21兆1,095.36億元，累計賣超為5,301.47億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆2,193.48億元新台幣，占全體上市股票市值的43.48%，較11月19日的24兆544.79億元新台幣，減少8,351.31億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中石化：買進46,148千股，賣出22,331千股，買超23,817千股。

第二名：瑞軒：買進32,703千股，賣出9,911千股，買超22,792千股。

第三名：南亞科：買進54,436千股，賣出35,216千股，買超19,220千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進113,359千股，賣出194,484千股，賣超81,125千股。

第二名：華航：買進361,544千股，賣出435,179千股，賣超73,635千股。

第三名：開發金：買進79,769千股，賣出147,566千股，賣超67,797千股。