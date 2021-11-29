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防Omicron入侵台灣　12/1起馬拉威、埃及等4國入境須住集中檢疫所

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/29 16:48
防Omicron入侵台灣　12/1起馬拉威、埃及等4國入境須住集中檢疫所

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）因應新型變異株Omicron於全球日益擴散且其傳播力強，中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，自12月1日零時(航機抵臺時間)起，過去14天有馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞旅遊史(含轉機)者，入境後均應至集中檢疫所進行14天檢疫，並配合專案採檢、7天自主健康管理(第6-7天公費家用快篩1次)，且不適用7+7+7、10+4+7之春節專案。

指揮中心指揮官陳時中表示，考量馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞等4國已有個案輸入他國，且評估其國內疫情有擴散趨勢，研判風險較高，自12月1日零時(航機抵臺時間)起，增列前述4國為「重點高風險國家」。

陳時中表示，如過去14天有上述4國旅遊史(含轉機)者，入境後均應至集中檢疫所進行14天檢疫，且配合專案採檢(到所、期滿)及續行7天自主健康管理(第6-7天公費家用快篩1次)，上述旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用，亦不適用7+7+7、10+4+7之春節專案。

此外，國籍航空公司機組員若自「重點高風險國家」航線航班(含轉機)返臺後，應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍檢疫14天，且配合入境、檢疫期滿進行PCR檢測，並續行7天自主健康管理。

指揮中心指出，現行「重點高風險國家」為南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威及本次新增馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞，共10國。
重點高風險國家
Omicron
馬拉威
莫三比克
埃及
奈及利亞
集中檢疫所

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