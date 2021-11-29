【時尚界重要人物殞落】LV男裝創意總監、Off-White執行長Virgil Abloh癌逝 享年41歲

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）Louis Vuitton男裝創意總監、Off-White執行長、非裔設計師Virgil Abloh（維吉爾阿布洛）稍早傳出因癌症逝世，享年41歲，為時尚界投下一顆震撼彈。

時尚界巨頭LVMH今（29日）發布的一則聲明指出，LVMH、Louis Vuitton和Off-White悲痛欲絕地宣布非裔設計師Virgil Abloh已於11月28日去世，他一直私下與癌症奮戰多年。

根據外媒，維吉爾阿布洛2019年被診斷出原發性心臟血管肉瘤後，兩年來私下低調抗癌，且沒有停止工作，最終卻不敵病魔離開人世。

世界首富、LVMH集團的CEO貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）表示，聽到這個可怕的消息，我們都感到震驚。維吉爾阿布洛不僅是一位天才設計師、一位有遠見的人，更是一位擁有美麗心靈和巨大智慧的人。

維吉爾阿布洛曾被視為將精品潮流化的代表人物，在以白人為主流的時尚界中也是最受矚目的黑人設計師，他在2013年於米蘭創立街頭品牌Off-White，2018年起則擔任Louis Vuitton男裝創意總監。

這位時尚巨星也與改名為耶（Ye）的饒舌歌手肯爺淵源深厚。根據外媒，維吉爾阿布洛讀完土木工程碩士後， 曾和肯爺一起成為了精品品牌Fendi的實習生，並在巴黎時裝週共同工作過。

到了2010年，維吉爾阿布洛在肯爺的創意機構Donda擔任創意總監，更為肯爺的專輯《Yeezus》和《My Beautiful Dark Twisted Fantasy》設計封面。

維吉爾阿布洛2018年加入LVMH，象徵著街頭服飾與高端時尚的合作，他將運動鞋、迷彩褲與量身定制的西裝、晚禮服融為一體，該風格也為LVMH注入了新的活力而受到更多關注。

對於這位非裔時尚巨星的殞落，許多時尚業界人士與演藝圈明星都感到惋惜，紛紛在社群媒體上發文悼念，包括名模吉吉哈蒂（Gigi Hadid）、提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）等。