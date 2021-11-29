台灣青少年12月中後開打第2劑BNT　6類高風險族群最快1/1起接種第3劑

指揮中心今（29）日宣布，建議12到17歲青少年應續接種第2劑BNT疫苗，另18歲以上已完成兩劑基礎劑者，於6個月後接種追加的第3劑。 指揮中心今（29）日宣布，建議12到17歲青少年應續接種第2劑BNT疫苗，另18歲以上已完成兩劑基礎劑者，於6個月後接種追加的第3劑。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）經專家會議考量春節疫情風險，以及新變異株威脅，指揮中心今（29）日宣布，建議12到17歲青少年應續接種第2劑BNT疫苗，以及18歲以上已完成兩劑基礎劑者，於6個月後接種追加的第3劑，尤其是高齡、醫護等6類高風險族群。

指揮中心指揮官陳時中說，我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家於昨(28)日召開會議，考量疫苗接種後之免疫保護力可能隨時間下降，加上病毒不斷變異，即便完成兩劑疫苗後，仍有突破性感染(breakthrough infection)之風險，建議已完成2劑疫苗接種的6類高風險族群應於第2劑COVID-19疫苗接種6個月後，追加接種第3劑COVID-19疫苗，最快將於明年1月1日左右接種。

６類高風險族群包含：65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者(即COVID-19疫苗公費接種對象第九類)。

其他滿18歲以上民眾則可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第3劑COVID-19疫苗，提升保護力。



陳時中說明，至於追加劑的廠牌，將持續收集國內外相關臨床實驗與研究數據以及各國接種建議，並視國內疫苗接種與供應情形，規劃接種作業後，再提供民眾進行接種，不過，基本上第3劑可打相同疫苗或混打，沒有嚴格限制，但還是希望跟第2劑相同。

家長最關心的12-17歲青少年族群第2劑BNT疫苗接種進度方面，陳時中表示，專家學者於會議上同樣建議，已接種第1劑BNT疫苗，且無發生嚴重不良反應者，在兩劑間隔12週以上後，應接種第2劑BNT疫苗，後續將由指揮中心與地方政府衛生局規劃安排於校園接種。

陳時中表示，雖然mRNA疫苗接種後發生之心肌炎、心包膜炎，可能與疫苗接種有關，但考量病毒變異株持續於國際間流行，且農曆春節即將到來，為降低境外移入個案造成國內社區流行之風險，專家仍建議青少年完成兩劑BNT疫苗接種。

不過仍尊重個人施打意願，所以也需要家長同意書，但因意願書要重新印製發送，預計是12月中旬後開始施打。

陳時中說明，依據各國上市後監測數據，接種BNT疫苗會出現極罕見的心肌炎、心包膜炎病例，這些病例主要發生在接種後14天內，亦有極少數個案發生於接種後2週至4週間，且接種第2劑後發生心肌炎、心包膜炎之比率高於第1劑，又以年輕男性發生比例較高。

陳時中特別提醒，民眾於接種BNT疫苗後28天內，如出現下列任一疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，包括胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸(心跳不規則、跳拍或「顫動」)、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，應立即就醫，並於就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。