不畏Omicron！新加坡、馬來西亞重啟陸路邊境 睽違兩年

11月29日一名女子在新加坡公車上量體溫，準備進入馬來西亞。（圖/路透社） 11月29日一名女子在新加坡公車上量體溫，準備進入馬來西亞。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）全球正值Omicron變種病毒侵襲，新加坡及馬來西亞邊境作為世界上最繁忙的陸路通道之一，今（29日）已允許完整接種新冠肺炎疫苗者相互入境且無需隔離，睽違兩年親人們終能相聚。

新加坡是東協（ASEAN）人口高齡化程度最嚴重的國家，根據彭博社，2018年新加坡65歲或以上的人口佔比將首次超越15歲或以下的人口，因此當地勞動力高度仰賴鄰國馬來西亞，路透社指出，在疫情爆發前，每天有多達30萬名馬來西亞人通勤到新加坡，從事的工作從餐飲到半導體產業都有。

然而隨著疫情爆發，2020年3月新馬邊境突然關閉，導致數以萬計的人滯留在兩地，與家人、朋友失散，同時也在擔心飯碗恐保不住。睽違兩年後，兩國終於決定重啟陸路邊境，自今天開始完整接種新冠疫苗的新加坡和馬來西亞公民，或持有永久居留身分和工作許可證者，可以往返兩國不用接受隔離。

路透社報導，一名41歲的半導體工程師說，他的兩個小兒子終於等到他的歸來，「整個早上他們一直在打電話，『你現在在哪裡？你坐公共汽車了嗎？』」他形容，並表示自己很想趕快擁抱、親吻他們。

另一名將從新加坡搭乘首班巴士回到馬來西亞的尤妮絲（Eunice Teoh）告訴法新社：「我很高興，終於能在兩年後回去探視我的家人。」

不過也有民眾表示，因為Omicron變種病毒的出現，很擔心未來這個開放邊境的政策會發生什麼變數，讓他們繼續被困住。

數據顯示，新加坡已為85%的人口完整接種了新冠疫苗，而馬來西亞則約有80%的人口已接種。此外，兩國的航空旅行限制也在今天鬆綁，已接種疫苗的人可往返雙方主要機場，而不用接受隔離。