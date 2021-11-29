【11/30-12/13維持第二級疫情警戒】11/29台灣增8例境外移入　耶誕跨年活動應全程配戴口罩、禁邊走邊吃

台灣11/29新增8例COVID-19境外移入確定病例，另外，因應國內疫情穩定，自11月30日至12月13日維持疫情警戒標準為第二級。(截... 台灣11/29新增8例COVID-19境外移入確定病例，另外，因應國內疫情穩定，自11月30日至12月13日維持疫情警戒標準為第二級。(截圖自指揮中心記者會)

14:50更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增8例COVID-19境外移入確定病例，本土案例則連續25天零確診，確診個案中無新增死亡。另外，因應國內疫情穩定，指揮中心亦宣布，自11月30日至12月13日維持疫情警戒標準為第二級。



指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(4例，案16700-16703)、印尼(案16704)、柬埔寨(2案，案16705、16706)及美國(案16707)入境，入境日介於今(2021)年11月15日至11月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,596例確診，分別為1,952例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心指揮官陳時中提醒，在二級警戒期間仍維持現行戴口罩規定，外出時應全程佩戴口罩，僅有少部分例外情況可免戴口罩，而在營業場所及公共場域維持還是須執行實聯制、量體溫等規定，這兩方面的措施都沒有更改。

因應國際間新變異株Omicron威脅，加上年末、跨年有不少大型活動，陳時中強調，大型活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，民眾仍應遵守嚴格防疫管理，若違反規定、經工作人員勸導不聽者，由地方政府依傳染病防治法裁罰。

主辦單位應於入口處進行體溫量測及手部消毒，且活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率；除指定販賣區外，場內不得販售飲食；室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口。

戴口罩方面，民眾仍應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，也不可以脫下口罩拍照，至於主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩。

此外，主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃。

陳時中再次強調，凡是居家檢疫、居家隔離、(加強)自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾(包括表演者及活動工作人員)，不得參加相關活動，違反者將從重處罰。