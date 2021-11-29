【台灣1218公投】林靜儀稱可用英文辯論　顏寬恒台語回應：選民真的想聽嗎？

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨台中立委補選參選人林靜儀表示可用英文辯論公投議題。國民黨台中立委補選參選人顏寬恒質疑，是否真的了解選民及地方需求，選民真的想聽英文辯論嗎？

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票，台中市第2選區立委補選參選人林靜儀競選總部主委林佳龍呼籲，中2選區參選人就公投議題進行辯論，林靜儀表示以英文辯論也沒問題。

顏寬恒今天(29日) 出席沙鹿區後憲協會捐血活動，挽起衣袖捐出熱血，事前他接受媒體聯訪時，關於公投辯論，他以台語回覆「選區的選民真的要聽英文嗎」。

顏寬恒指出，對於台中市第2選區的地方需求以及地方發展，林靜儀是否了解，「選區的選民真的要聽英文嗎？」，中2選區民眾的需要是什麼，地方的建設還欠缺哪些，農、漁民們的需求以及政府的幫助是否到位。

他說，參選人必須要了解鄉親的需要，辯論如果是對於中2選區整個民意的需要、地方發展討論，他樂觀其成，如果只是做攻擊、無限上綱、無端指控，不予接受。

對於資深媒體人爆料，名下有土地經營電子遊藝場。顏寬恒回應，土地取得時已經有地上物，也出租給合法申請的電子遊戲場業者，基於買賣不破租賃，繼續承租給原租戶，他強調「是土地出租不是經營」，勿抹黑栽贓、無端指控。

中央社報導，林佳龍昨(28日) 指顏寬恒陣營已有「炒米粉」的情況，背後可能有綁樁問題，呼籲檢警調要動起來。顏寬恒發言人張禹宣接受媒體聯訪表示，里民政見說明會只是地方自發性的支持活動，經費由里民和熱心支持者支應，顏寬恒應邀前往出席，不知說明會吃了什麼餐點，歡迎檢舉任何不法。