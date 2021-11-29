〈時評〉習近平說的比唱的好聽

本月二十二日，中國國家主席習近平在東協（ASEAN）的視訊峰會中，對東協10國領導人侃侃而談「中國堅決反對霸權及權力政治」，「中國不會尋求稱霸，也不會以大國之姿霸凌小國」，「中國過去是、現在是並將永遠是東盟的好鄰居、好朋友、好夥伴」，「中國支持東協建立無核區域，願儘早簽署『東南亞無核武器區條約』議定書」。
習近平對東協10國領導人「打預防針」的一席話，信度與效度如何？
德國「商報」（Handelsblatt）今年5/3報導指稱，德國外交部在一份內部文件警告「愈來愈多亞洲、非洲和拉丁美洲國家對『一帶一路』不信任，期盼有另一股力量平衡中國的影響力，卻又不願被捲入美國與中國的霸權衝突」！
法國費加羅報今年7月2日頭版的巨幅標題是「共產中國企圖奪取世界霸權」！
連一向親中的德國與友中的法國，都感受到美國與中國的霸權衝突是現在進行式，習近平還睜眼瞎說「中國堅決反對霸權」，難不成，指的是「中國堅決反對美國獨霸權」、但「中國堅決不反對美中爭霸權」？
「中國堅決反對權力政治」更是笑話一則，中國人大2018年3月為習近平上演量身訂做的「取消國家主席任期」修憲，不是權力政治是什麼？
台灣是小國，中國軍機頻繁進入台灣的防空識別區，不是「以大國之姿霸凌小國」嗎？
中國和印度經常在邊境大打出手、中國對日本釣魚台也極盡騷擾之能事，這是那門子的好鄰居？看來，東協十國如果要冒險跟中國當好鄰居、好朋友、好夥伴，只有自求多福了！
中國與英國1985/5/27簽署生效，保證香港1997回歸中國後「一國兩制」五十年不變的《中英聯合聲明》，中國外交部於2017/6/30不打自招「香港已經回歸祖國懷抱⋯《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義」；英國下議院外交委員會主席奧塔韋曾在雨傘革命後透露，中國駐英公使倪堅曾對他表示「《中英聯合聲明》有效期到1997年香港主權移交之時，早已失效」；2019/8/15，香港的一國兩制終於被習近平扯得稀巴爛！
跟中國簽和平協議的內蒙古、西藏、新疆，換得的下場都是血腥鎮壓與種族清洗！
職是，就算跟前科累累的中國簽署了「『東南亞無核武器區條約』議定書」又如何？那一天，中國說那只是「廢紙一張」，東協各國就不必驚奇、更無須訝異了！
（作者為新竹教育大學退休副教授）