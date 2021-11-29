〈時評〉習近平說的比唱的好聽

中國以一帶一路計畫承建的印尼雅萬高鐵，因造價飆漲，將縮減一個車站，印尼政府也同意動用國家預算支應工程。圖為與印尼國營鐵道平行的高鐵工程路段... 中國以一帶一路計畫承建的印尼雅萬高鐵，因造價飆漲，將縮減一個車站，印尼政府也同意動用國家預算支應工程。圖為與印尼國營鐵道平行的高鐵工程路段。(中央社110年10月18日照片)

本月二十二日，中國國家主席習近平在東協（ASEAN） 的視訊峰會中，對東協10國領導人侃侃而談「 中國堅決反對霸權及權力政治」，「中國不會尋求稱霸， 也不會以大國之姿霸凌小國」，「中國過去是、 現在是並將永遠是東盟的好鄰居、好朋友、好夥伴」，「 中國支持東協建立無核區域，願儘早簽署『東南亞無核武器區條約』 議定書」。

習近平對東協10國領導人「打預防針」的一席話， 信度與效度如何？

德國「商報」（Handelsblatt）今年5/3報導指稱， 德國外交部在一份內部文件警告「愈來愈多亞洲、 非洲和拉丁美洲國家對『一帶一路』不信任， 期盼有另一股力量平衡中國的影響力， 卻又不願被捲入美國與中國的霸權衝突」！

法國費加羅報今年7月2日頭版的巨幅標題是「 共產中國企圖奪取世界霸權」！

連一向親中的德國與友中的法國， 都感受到美國與中國的霸權衝突是現在進行式，習近平還睜眼瞎說「 中國堅決反對霸權」，難不成，指的是「中國堅決反對美國獨霸權」 、但「中國堅決不反對美中爭霸權」？

「中國堅決反對權力政治」更是笑話一則，中國人大2018年3月 為習近平上演量身訂做的「取消國家主席任期」修憲， 不是權力政治是什麼？

台灣是小國，中國軍機頻繁進入台灣的防空識別區，不是「 以大國之姿霸凌小國」嗎？

中國和印度經常在邊境大打出手、 中國對日本釣魚台也極盡騷擾之能事，這是那門子的好鄰居？看來， 東協十國如果要冒險跟中國當好鄰居、好朋友、好夥伴， 只有自求多福了！

中國與英國1985/5/27簽署生效，保證香港1997回歸中 國後「一國兩制」五十年不變的《中英聯合聲明》，中國外交部於2 017/6/30不打自招「香港已經回歸祖國懷抱⋯《 中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義」； 英國下議院外交委員會主席奧塔韋曾在雨傘革命後透露， 中國駐英公使倪堅曾對他表示「《中英聯合聲明》有效期到1997 年香港主權移交之時，早已失效」；2019/8/15， 香港的一國兩制終於被習近平扯得稀巴爛！

跟中國簽和平協議的內蒙古、西藏、新疆，換得的下場都是血腥鎮壓 與種族清洗！

職是，就算跟前科累累的中國簽署了「『東南亞無核武器區條約』議 定書」又如何？那一天，中國說那只是「廢紙一張」， 東協各國就不必驚奇、更無須訝異了！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）