Omicron究竟威脅多大？南非醫師：年輕人症狀輕微、無嗅味覺失調

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）變異株Omicron使全球陷入震盪，世人之恐慌部分來自於對其認知過少，由於突變數量過多，傳染力強可以想見，但首先逮到此變異株的南非醫師表示，目前所見症狀，多屬輕微。

綜合路透與英國每日電訊報報導，南非醫師、南非醫學協會（South African Medical Association）會長柯吉（Angelique Coetzee）表示，自本月18日起診治的患者，症狀與Delta變異株大不相同，她驚覺事情不妙，通報國家疾管中心，才有了之後的基因定序新發現。

據她的臨床觀察，Omicron患者多半症狀輕微，類似一般病毒感染，如極度疲倦、全身痠痛與頭痛，但並無Delta常見的嗅味覺異常，也無血氧濃度急劇下降的情況。截至目前，患者並無引發重症需手術的案例，多半可在家採保守治療。

值得一提的是，最年輕的Omicron患者為一名6歲孩童，出現了脈搏過快症狀，一度考慮要讓他住院，但兩天後狀況已有改善。

年齡方面，患者多為40歲以下的健康年輕人，種族與背景各異，約五成並未接種疫苗。然而，由於南非人口結構偏年輕，僅6%為65歲以上，柯吉憂心，Omicron仍可能對高齡、有重大或慢性疾病的高風險族群造成較嚴重的症狀，仍需更多案例方可驗證。

關於Omicron，還有太多問題待解，世界衛生組織（WHO）已展開研究，並呼籲各國分享臨床資訊，以便為這COVID-19突變株提供更清晰的輪廓。

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