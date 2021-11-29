聖誕黑色喜劇《最後一個平安夜》綺拉奈特莉領銜　台灣英國同步12/3上映

《最後一個平安夜》將於12月3日台灣上映(圖/采昌國際多媒體) 《最後一個平安夜》將於12月3日台灣上映(圖/采昌國際多媒體)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)英國聖誕黑色喜劇《最後一個平安夜》由綺拉奈特莉領銜主演，講述親朋好友末日聖誕齊聚，將於12月3日台灣上映。

《金牌特務》、《X戰警：第一戰》製作公司最新打造，顛覆一般的聖誕電影《最後一個平安夜》(Silent Night)由金獎提名女星綺拉奈特莉(Keira Knightley)及英倫男神馬修古迪(Matthew Goode)領銜主演，也是兩人繼《模仿遊戲》、《瞞天機密》後再度合作。

奈特莉及古迪將在《最後一個平安夜》飾演夫妻，他們在地球最後一夜邀約彼此最親密的友人，前來他們的鄉間小屋共進聖誕晚餐。眾人在餐宴中把酒言歡、盡情享樂、互訴心底秘密。不過在笑聲背後，一切都只是彼此的強作鎮定。因為外在世界即將面臨迫在眉睫的厄運，就算再多的prosecco與禮物，都無法阻止命運的轉輪。

《最後一個平安夜》為導演卡蜜兒格里芬(Camille Griffin) 首部劇情長片，找來強尼戴普愛女莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)及自己三個雙胞胎兒子演出，其中大家對現年14歲的羅曼格里芬戴維斯（Roman Griffin Davis）應該不陌生，因演出電影《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit）獲得全球矚目，獲金球獎音樂及喜劇類電影「最佳男主角獎」提名，成為史上第二年輕就獲得金球獎提名的演員，羅曼這回也跟他的兩位雙胞胎兄弟基比、哈迪共同參與本片演出。

導演卡蜜兒格里芬透露，自己從小在英國上流社會的郊區，跟著法國西西里母親與英國繼父一起長大，在他們對立的文化當中，她與兄弟姐妹有一種充滿激情、專制卻又矛盾的成長經歷；當權者的價值觀，更對她造成不小影響。

格里芬說，「特權階級認為自己有權利了解他人，因此享有對他人的權威感，我希望與孩子們分享的最大禮物，就是鼓勵他們質疑自己的價值觀，以及周遭人們（甚至包括我）的價值觀。」

格里芬在片中加入社會甚至是政治意涵，並對英國特權階級的道德與情感價值，進行曖昧且隱喻的探索。她也為全片安排孩子們的角色，希望觀眾通過孩子的目光來反思劇情所要傳達的意念。

《最後一個平安夜》獲多倫多影展、奇幻電影節、錫切斯影展等國際影展爭相邀約放映，台灣及英國將同步於12月3日上映，詳情請前往官網查詢。



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