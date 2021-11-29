〈財經主筆室〉台股成交量急縮幾乎腰斬 詐騙電話狂扣亂槍打鳥拉客

11月台股交易量雖略見回升，但觀察股票日平均成交值，與7月高 峰時相較，仍呈現近乎腰斬，市場關切台股熱度是否已然退燒？ 雖然政府官員仍不認為散戶投資人已經退場，但交易量急速萎縮， 卻令非法股友社及詐騙集團相當緊張，為了求生存最近狂登廣告、 狂扣電話，幾近以亂槍打鳥方式進行拉客，已經成為股市亂象之一。

中央銀行日前公布10月金融情況，與股市相關的4項指標， 包括證券劃撥存款餘額、月平均股價指數、日平均成交值、 融資餘額等走勢全數下降。其中，證券劃撥存款餘額為3兆971億 元，為13個月來首見減少，並為三個月低點，單月減少677億元 。

象徵散戶投資信心的證券劃撥帳戶存款，逾一年來首見下滑、 跌至三個月新低，是否意味著散戶退場了嗎？ 但中央銀行經研處副處長蔡惠美解釋，10月股價指數、成交值、 融資餘額均下滑，證券劃撥存款減少主要是反映股市變化， 認為不足作為達到散戶退場的結論。

散戶真的沒有退場嗎？據證交所統計，10月單月台股股票成交總金 額為5兆9,018億餘元，以當月20個營業日計算， 日平均成交值為2,950億餘元，11月市場日均值雖略有回升至 3,000億元以上水準，但與7月份台股高峰， 單月股票成交總金額12兆3,807億餘元，日平均成交值達5, 627億餘元比較，市場交易量仍幾乎達到腰斬的地步。

再以市場有交易人數來看，10月份單月台股有交易人數為272萬 4,699人，與今年高峰的5月份時的354萬282人相比較， 單月有交易人數足足減少81萬5,583人之多。 而台股今年新增的開戶人數為67萬5,878人，意即，10月單 月退場交易的人數，不僅已超過今年新增開戶人數， 似乎有許多股市老手也跟著退場。

再由市場交易比重來看，台股從去年起交投逐漸熱絡，至今年7月份 達到最高峰，台股自然人（散戶）交易比重也逐漸攀高，今年7月自 然人交易比重占大盤達74.4%，而法人交易比重跌破二成下滑至 18.6%，但10月單月自然人交易比重大幅下降至63.6%， 而法人交易比重反而提升至28.3%。散戶真的沒有退場嗎？ 官員口中未達散戶退場結論可信嗎？數字會說話。

金管會日前送交立法院有關當沖降稅報告， 內容針對明年股市成交量也有預估，根據這份報告內容指出， 台股股市明年日均成交量可能大幅萎縮至新台幣3,000億元以下 ，將比今年少掉四成。此說法是否意味散戶會出現退場情況， 金管會早就有預估到了？

但金管會也表示，影響台股成交量變數很多， 這個數字不見得會出現。金管會很少會提出對股市不利說詞， 如今會說出負面說法， 明眼人都知道是為了讓當沖降稅法案順利過關。也就是說， 如果沒有當沖降稅的話，台股成交量恐將直接腰斬， 讓立委審法案時有壓力。但既然金管會有如此數據的提出， 亦表示不無發生可能？

其實，如今不是只有台股人氣出現退場，就連美股的散戶也減少了。 據富達投資集團最近公布，第3季美股平均日交易量比第2季減少8 %，且散戶的新開戶數量也減少24%。散戶退場觀望原因， 除了隨新冠疫情消退，經濟活動恢復正常， 一些短線散戶開始遠離電子交易螢幕外，目前市場的機會已經不多， 「好賺」的日子可能已過去，許多上市公司情況不明， 也促使散戶先暫時觀望，但也可能是散戶受傷了而被迫退場！

台股開戶年齡近2年確實有逐漸年輕化的趨勢，尤其是30歲以下新 開戶數大幅攀升，以今年3月到10月來說，大增23萬人， 是所有年齡層中，增加人數最多的，年輕人敢衝玩當沖， 造就了今年航海王、鋼鐵人等大漲盛況，不過玩當沖、交易選擇權、 期貨，風險控管仍是必須做好做足的功課，很多人因為股市行情好， 而忽略風險，跟著不法股友社沖進沖出，以致把自己的信用「 沖壞了」，恐會影響將來跟銀行各項往來，不可不慎。