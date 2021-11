(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)南美洲國家秘魯北部於台北時間今(28)日晚間18點52分遭遇7.5級強震。

美國地質調查所(USGS)指出,本次地震規模7.5,震央位於巴蘭卡市(Barranca),是深度為112.5公里的中深度地震。目前未發布海嘯警報。

據當地民眾拍攝的影片可見,游泳池的水面可見明顯震盪水紋,並翻湧而出,房屋前的路面也因強震揚起漫天塵土,場景相當駭人。

7.4 magnitude quake from a different angle in Peru this morning Nov28th #Peru #earthquake #peruearthquake pic.twitter.com/G4AOnPJaei