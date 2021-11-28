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【2021開放國會論壇】游錫堃爆墨西哥議員來台 波海3國議員明拜會蔡英文、蘇貞昌

開放國會論壇由外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）及台灣亞洲交流基金會（TAEF）聯合舉辦，本屆主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/28 20:15
參加「2021開放國會論壇」的波海3國議員於今（28）日抵台，立法院長<a href="https://www.facebook.com/...

參加「2021開放國會論壇」的波海3國議員於今（28）日抵台，立法院長參加「2021開放國會論壇」的波海3國議員於今（28）日抵台，立法院長游錫堃也在臉書撰文表示，貝里斯國會議長、墨西哥國會議員、美國國際民主協會（NDI）會長和亞太區總監將陸續抵台與會。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）應邀參與下週舉行的「2021年開放國會論壇」，立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞國會議員已於今（28）日抵台，並將於明（29）日拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。

2021開放國會論壇將於12月2日、3日台北喜來登飯店舉辦，論壇以實體與視訊同步進行，其中5國12名議員親自來台與會，其中拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Jānis Vucāns）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson），立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）等人皆於今日抵達。

立法院長游錫堃今日透過臉書指出，貝里斯國會議長、墨西哥國會議員、美國國際民主協會（NDI）會長和亞太區總監，也將陸續抵台共襄盛舉。

據總統府、行政院行程預告，蔡英文明日上午將於總統府接見波羅的海3國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團，蘇貞昌則於當日下午在行政院接見訪團。

開放國會論壇由外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）及台灣亞洲交流基金會（TAEF）聯合舉辦，本屆主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」。

外交部指出，本次論壇將就「國會透明度、信任與多元參與」、「COVID-19之應處及國會開放性」、「國會對假訊息的應對建議」、「民主最前線」、「開放國會之趨勢、機會與挑戰」、「開放國會如何扮演對行政部門的監督角色」、「公民社群在開放政府過程中之支持角色」及「議會與公民社群協力深化反貪腐」等議題進行討論，並將簽署「開放國會」聯合聲明（Joint Statement），以展現我國鞏固民主、促進公民參與及推動開放國會的決心。
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