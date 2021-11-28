〈時評〉台灣企業今年獲利亮眼　股市明年須留意兩大「黒天鵝」效應　

2021年已屆歲末，今年台股因半導體、航運、塑化、鋼鐵等類股 輪漲，度過了豐盛的一年，展望明年會有什麼樣的表現？金管會主委 黃天牧主委說的好：「花若芬芳，蝴蝶自來。」台股明年應該有不錯 的機會。

台灣上市櫃公司今年前3季營收獲利亮眼，已墊定良好基礎，但是投 資人應注意新冠肺炎新種病毒威脅，以及各國執行貨幣寬鬆政策， 導致通貨膨脹嚴重，明年極可能提前縮表，緊縮貨幣，提高利率， 影響股市，兩項挑戰，有可能成為黒天鵝，投資人需注意。

明年新冠肺炎疫情對經濟的影響， 微軟創辦人比爾蓋茲的看法，值得參考，他說，在疫苗普及全球，口 服藥物推出，預估明年夏天重症或死亡大幅會下降，疫情會得到良好 控制，但是最近南非等國家出現高度變異的「B.1.1.529」 新種病毒，震撼全球，為疫情控制投下新變數，投資人應小心。

如果純粹以台灣上市櫃公司基本面來看，今年第3季業績出爐，全體 上市櫃公司獲利亮眼，達1.18兆元，創史上最高紀錄。遠比去( 2020)年第1季獲利3510億元，第2季獲利5412億元， 大幅成長，亦非今年第1季9868億元，第2季1.04兆元，所 能望其項背。今年前3季上市櫃公司累計獲利，已達3.22兆元， 超越去年全年的2.46兆元，預估全年將達到4兆元以上， 加上本益比偏低，台股魅力十足。

台灣最賺錢的10家公司，台積電前3季稅後純益4303億元，依 序為長榮海、陽明海、鴻海、聯發科、萬海、南亞、台塑、群創、友 達。如以每股獲利分析，前3季仍以大立光最多，EPS達100. 91元，依序為聯發科、鈊象、譜瑞-KY、矽力-KY、聯詠、 華碩、國巨、祥碩、矽創、以半導體最多。

上市櫃公司以鴻海手握1兆元現金及約當現金多，台積電居次，達8 538億元，廣達1762億元第3。其他手上現金部位達千億元的 還有聯發科、和碩、中壽、聯電，都是財務、業務均佳的優質企業。

台灣企業今年獲利亮眼，最大的原因是擺脫長期以來，零組件代工生 產，毛利率只有「毛3到4」的低價困境，獲利大幅增加，例如： 台積電毛利率達51.33%，信驊64.97%，矽力52. 96%，聯發科46％⋯，其他毛利率超過40％之優質企業， 比比皆是，高毛利帶來高獲利，已成普遍現象。

不過投資人要注意，明年股市未必有今年原物料漲價題材，例如海運 價格飈漲，或鋼鐵價格上揚、石油、糧價上漲，或塑化原料激升⋯， 這些因素帶來的意外利益，未必會有機會再顯現於財務報表上。

尤其美國今年10月通貨膨脹率高達6.2%，已經成為拜登政府低 民調重要因素，打通膨是聯準會及財政部當務之急， 否則明年期中大選，民主黨選情堪慮。 預料明年聯準會可能升息3次，而且應會提前執行， 將對全球股市造成一定程度影響，各證券分析師一致示警， 提醒投資人注意。

台灣股市與全球連動性高，難免受到影響，牽動大盤波動，投資人明 年選股，一定要回歸基本面，切忌盲目追高殺低，當沖或短線投機， 以免受到傷害。

當前熱門題材，如元宇宙、第三代半導體，或電動車等，不宜在企業 未獲利，或有明確實際業績前，盲目投資，避免慘遭套牢。 名證券分析師楊應超最近表示，股價漲多就是最大利空， 跌多就是利多，即使績優股台積電亦不例外，股價超過600元， 小心超漲，低於600元，可以考慮投資，應可提供投資人參考， 趨吉避凶。

至於鴻海當前股價，楊應超認為本益比尚屬合理，而且積極發展電動 車、半導體、智慧醫療、元宇宙等業務，毛利率逐漸升高， 已有實際成果，未來獲利應有希望增加，但是股價要想超越200元 ，短期並不容易，3年以後應有希望，投資人宜以長期眼光耐心等待 。

綜合分析，今年台灣上市櫃公司獲利表現普遍優異，明年股利應該不 錯，去(2020)年外資賣超台股5394.69億元， 今年迄今賣超4872.91億元，合計已達1兆元，分析師一致認 為，原因是擔心兩岸發生戰爭，如今情勢趨緩，外資疑慮解除， 應可逐漸回流，增加台股動能。

台股明年滿園芬芳花朵，應可吸引蝴蝶或蜜蜂，投資人只要以長期投 資眼光，重視基本面，審慎選股，並注意全球央行升息， 以及新冠肺炎變種病毒兩大黑天鵝，所可能造成的影響， 純粹以今年上巿櫃公司獲利，以及台灣經濟現況來看， 應該有不錯的機會。