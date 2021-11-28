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貨運司機持續短缺 英國聖誕節上演「葡萄酒荒」

英國人愛喝酒，據英國議會研究，在2019年，英格蘭54％的成年人每週至少喝酒一次，沒酒的聖誕節讓英國人情何以堪。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/28 17:37
不到一個月就要聖誕節，愛喝酒的英國人卻面臨佳節無酒可飲的窘境。（圖／美聯社）

不到一個月就要聖誕節，愛喝酒的英國人卻面臨佳節無酒可飲的窘境。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）英國因貨運司機人手不足，酒商交貨量無法應付廣大市場需求，消費者恐無葡萄美酒過聖誕佳節。

CNN報導，英國葡萄酒和烈酒貿易協會（WSTA）上週致函英國交通部沙普斯（Grant Shapps）提出葡萄酒和烈酒的短缺危機，包括軒尼詩（Moet Hennessy）在內總計48家酒類製造商參與該函簽署。

信中直指，因成本上升及供應鏈混亂，葡萄酒和烈酒交貨延遲，恐導致超市缺貨、聖誕節酒類供不應求的窘境。要求英國政府立即採取措施，緩解因貨運司機短缺所造成的該項危機。

酒商盼政府改善港口貨運路線，以及定期更新政府處理重型貨車（HGV）駕駛測試及許可證的速度。並敦促政府將發給外國大型貨車司機的、為期三個月的臨時簽證效期延長一年，以解決危機。

受脫歐及疫情衝擊，英國出現嚴重的勞工短缺，其中大型貨車司機短更造成英國油荒。今年9月，英國首相強生（Boris Johnson）宣布發放5000張期限從10月下旬到2022年2月28日的臨時簽證給貨車司機，但被批無法填補10萬名貨車司機的缺口。

WSTA首席行政總監比爾（Miles Beale）在一項聲明中表示，葡萄酒和烈酒交付時間已出現重大延誤，情況不但推高酒品成本，更限制消費者的購物選擇。

根據英國議會研究，在2019年，英格蘭54％的成年人每週至少喝酒一次，沒有美酒的聖誕節讓英國人情何以堪。

路透社報導指出，英國政府表示今年聖誕的酒精供應將不受影響。政府發言人表示，政府迅速採取行動，解決供應鏈面臨的挑戰，「這些挑戰是由全球壓力帶來的，包括新冠疫情和HGV司機短缺，」並稱為解決短缺問題，政府已採取了32項措施。
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更新時間 : 2021-11-28 18:13 GMT+08:00

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