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Cozzi Café肉桂南瓜派拿鐵 秋冬暖心上市

即日起開放Line線上點餐服務

By 台灣英文新聞
2021/11/28 16:49
Cozzi Café肉桂南瓜派拿鐵 秋冬暖心上市
Cozzi Café肉桂南瓜派拿鐵 秋冬暖心上市

近日氣溫明顯降低，早晨最適合喝杯熱咖啡開啟美好一天。國泰飯店觀光事業旗下咖啡館Cozzi Café推出季節限定「肉桂南瓜派拿鐵」每杯140元，混合肉桂、薑、肉豆蔻和丁香等濃郁南瓜派香料與每日限量生產的台灣酪農鮮乳，一口飲下讓全身都暖呼呼精神百倍。此外，Cozzi Café與獨家代理歐洲進口糖的澤揚萃品合作，即日起至店面消費滿200元送荷蘭鹿特丹小鎮ELJO手工水果軟糖，仁愛店與敦南店各限量100份送完為止，同時開放Line@線上點餐服務，只要加入Line好友（https://lihi1.com/S5UfJ），一指預先點餐，輕鬆省去等餐時間。

在歲末歡慶之際，Cozzi Café特別與全台獨家代理歐洲進口糖的澤揚萃品攜手，店面限時銷售洋溢異國風情及文化故事的糖果，包括不含動物性明膠的荷蘭ELJO天然手工水果軟糖、象徵和平的比利時Andes安特衛普之手巧克力、充滿玩趣水果造型的比利時皇家品牌Carline杏仁膏等，不能出國也能甜滋滋環遊世界！

Cozzi Café秉持HOTEL COZZI和逸飯店「時時體貼，處處合意」品牌特色，並融合Lifestyle簡單品味的生活態度，將美味咖啡帶進商辦大樓，目前兩間店坐落在充滿綠意的仁愛路及敦化南路商辦1樓，店內消費均可適用五倍券、好食券及台北熊好饗購券，免費加入AMAZZING CLUB會員再享每周一日「美式/拿鐵買一送一」會員日禮遇，讓上班族不需捨近求遠，隨時補充滿滿活力。

更新時間 : 2021-11-28 18:13 GMT+08:00

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