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愛滋病有解了？日本疫苗成功使獼猴HIV病毒消失

預計五年內進入人體臨床試驗

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/28 16:15
疾管署於2015年11月30日晚間響應世界愛滋病日，在外牆點亮巨型紅絲帶燈飾，呼籲全民重視愛滋及關懷感染者。(圖/疾管署)

疾管署於2015年11月30日晚間響應世界愛滋病日，在外牆點亮巨型紅絲帶燈飾，呼籲全民重視愛滋及關懷感染者。(圖/疾管署)

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）後天免疫缺乏症候群（愛滋病，AIDS）患者有福了，日本最新研究發現，一款疫苗可使猴子體內的愛滋病毒（Human Immunodeficiency Virus，HIV）消失，可望為相關治療帶來曙光。

NHK報導，日本國立研究開發法人醫藥基礎暨健康及營養研究所（National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition）先為七隻食蟹猴施打疫苗，接著將人造HIV病毒注入這些受試獼猴體內。其中四隻受到感染，但之後已驗不到病毒。

研究人員認為，疫苗激發猴子的免疫反應，從而剷除病毒。預計五年內展開人體臨床試驗，若一切順利，有望研發出有效打擊HIV的藥物與疫苗。

根據朝日新聞，這款疫苗之製作是取自一種細菌，該細菌能分泌出強化免疫功能的物質。研究人員將此種細菌的基因與弱化後的愛滋病毒基因相結合，進而製成疫苗。

研究人員計劃從正接受愛滋藥物治療的患者體內取出HIV病毒，製成疫苗。愛滋病雖非絕症，但長期服用藥物無法消滅病毒，且可能會導致副作用，並使病毒產生抗藥性。

UNAIDS數據顯示，2020年，全球約有3,770萬名愛滋病患者，其中150萬人為新增患者。
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