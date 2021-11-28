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2022台北跨年卡司曝光 動力火車、茄子蛋同台飆唱

管制區無人數限制，但不可飲食

By 台灣英文新聞－編輯
2021/11/28 14:46
台北跨年夜（圖／觀傳局）

台北跨年夜（圖／觀傳局）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）臺北最High新年城-2022跨年活動27日開跑，北市府公布了首波卡司，除了請到人氣很旺的網路節目「木曜四超玩」主持群，表演嘉賓更囊括了黃小琥等唱將與樂團。

根據觀光傳播局，邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞將扛下跨年晚會主持棒，同時也身兼演出嘉賓。登台藝人則有Tizzy Bac、旺福、茄子蛋、動力火車與黃小琥。

這是出道24年的動力火車，首度登上臺北跨年晚會，二人將表演經典曲目《彩虹》。「我們以前都不夠大咖，今年終於站上了超級巨星的位置！」動力火車透露，將與茄子蛋合作演出，並打趣地說，「「茄子蛋就負責一些年輕朋友，我們就負責爸爸媽媽。」

跨年活動從11月27日起，一連五個周末在中山、南港、信義、文山、北投及萬華共六區都有燈飾裝置與市集活動，歡迎民眾參與。

至於半路殺出的新冠肺炎（COVID-19）變異株Omicron會否影響跨年夜活動，中央社引述觀傳局長劉奕霆說法，跨年晚會將設管制區，雖無人數限制，但要實聯制、戴口罩、禁飲食（喝水可）。不過，台北市長柯文哲表示，疫情發展難以預料，須視一個月後狀況而定，活動前幾天取消也不無可能。

2022台北跨年卡司曝光 動力火車、茄子蛋同台飆唱
台北跨年周邊活動（圖／觀傳局）

2022台北跨年卡司曝光 動力火車、茄子蛋同台飆唱
心中山跨年燈飾（圖／觀傳局）

2022台北跨年卡司曝光 動力火車、茄子蛋同台飆唱
貓纜貓空站外景觀台（圖／觀傳局）
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台北
Omicron
變異株

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