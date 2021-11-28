【宏都拉斯大選】執政國家黨屢傳舞弊 領先親中候選人落敗將引爆動

台灣邦交國宏都拉斯今（28）日舉行總統大選，然該場選舉籠罩在舞弊的陰影之中。（圖／美聯社） 台灣邦交國宏都拉斯今（28）日舉行總統大選，然該場選舉籠罩在舞弊的陰影之中。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台灣友邦宏都拉斯今（28）日大選，然各方警告可能出現舞弊不公行徑，影響選舉結果，若呼聲最高的親中候選人卡斯楚敗選，恐將引起爭端及動亂。

左翼主要反對黨「自由重建黨」（Partido Libre y Refundación, LIBRE）候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在10月民調中，以17%的幅度領先於執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

路透社報導，宏國如今緊張的政治氛圍，源自於2017年的大選爭議。當年執政的國家黨在推遲計票後贏得選戰，引發反對派質疑並宣稱己方勝利，美洲國家組織（Organization of American States，OAS）也指控選舉充滿違規，要求重新計票。隨後國內爆發動亂，逾20人在鎮壓行動中被殺。

宏都拉斯國立大學研究員指出，本次選舉所引發的政治暴力事件，已超過四年前的選戰，迄今已逾30人死亡。

國家黨常利用該黨對政府機構與資金的全面控制來獎勵支持者，惩罰反對者並影響選舉運作。與卡斯楚搭檔的副總統候選人，同時也是2017年選戰中落敗給國家黨的納斯魯拉（Salvador Nasralla）向路透社表示，對選舉過程「沒有任何信心」。

報導指出，今日的選舉標誌著者美週最近一次充滿爭議性的政治攤牌，在選前最後一週。美國總統拜登（Joe Biden）不尋常的派出高級代表團，與主要候選人、政府官員及選舉組織者會面，以示對該場大選的關注。

在訪問結束後，美國國務院一名官員表示，有鑒於該地區的民主倒退，代表團主要目的是鼓勵舉行公平、自由與和平的選舉。

卡斯楚在選前曾表態上台後將與中國建交，儘管日前她的幕僚曾透露，卡斯楚因考量美國態度及國內利益得失，尚未作出最終決定，但無庸置疑的是，若卡斯楚在今日大選中勝出，台灣或將面臨斷交危機。