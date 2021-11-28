防堵Omicron 以色列開第一槍宣布鎖國

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了避免新冠肺炎（COVID-19）新變異株Omicron大舉入侵，以色列27日宣布，禁止所有外籍人士入境，成為首個為此突變病毒鎖國的國家。

路透報導，以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表示，鎖國禁令尚待政府允准，將施行14天，禁令擬於28日半夜至29日晨間生效，而國人就算完整接種，入境仍須隔離。

以國盼於此一期間內取得更多資訊，確認現今疫苗對Omicron是否仍具效力。內政部長透露，根據內部評估，Omicron恐已進入所有國家，疫苗應有一定的保護力，惟尚不清楚程度為何。

以色列不敢輕敵，將以用於反恐的電話追蹤科技掌握Omicron病例行蹤。該國於去年3月起啟用此一監控技術，但在人權團體提出侵犯隱私指控後，最高法院今年裁定不得使用該技術。

Omicron已在以色列、比利時、波札那、香港、義大利、德國與英國現蹤，各國政府旋即採取飛航禁令，但流行病學家稱，此類限制恐已太遲，變異株怕是已在全球亂竄。

根據以色列衛生部資料，一人確定染上Omicron，七人為疑似案例，其中三人完整接種，三人並無近期國外旅遊史。以色列940萬人口中，約57%完整接種。

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