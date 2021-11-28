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【2021開放國會論壇】 立陶宛議員抵台：對被中國列入黑名單感到榮幸

By 台灣英文新聞－編輯
2021/11/28 10:56
2021年開放國會論壇將於12月2、3日登場，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（右 5）率領的國會議員團28日清晨抵台

2021年開放國會論壇將於12月2、3日登場，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（右 5）率領的國會議員團28日清晨抵台 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 綜合報導）由外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）及台灣亞洲交流基金會（TAEF）攜手舉辦的2021年開放國會論壇，將於12月2日至3日在台北登場，立陶宛國會友台小組議員團今（28）日抵台，期許雙邊能藉此機會進一步了解。

根據中央社，立陶宛訪團是由國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）率領，他下機受訪時提到，台立兩國一年來關係大躍進，由於雙方面臨類似挑戰，盼透過此行增進對彼此認識。

訪團成員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）則表示，她對於被中國列入黑名單感到「榮幸」，同行成員也自嘲，曝光後大概也會被加入黑名單。她並感謝台灣在疫情之初對立陶宛的口罩捐贈情，強調該國支持台灣的決心。

2021年開放國會論壇主旨為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」。親自出席者有十餘名外國國會議員，包括立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞國會友台小組成員。此三國議員除參加論壇，亦將禁見總統蔡英文並拜會多個部會。

欲參加線上論壇者，須於今日前透過網路平台完成報名。議題涵蓋國會透明度、國會對假訊息的應對、國會的監督角色、議會與公民社群協力反貪腐等。

【2021開放國會論壇】 立陶宛議員抵台：對被中國列入黑名單感到榮幸
立陶宛國會議員薩卡利埃內（前左）表示，此行非常具有啟發性和意義，立陶宛深刻體會與極權國家為鄰的處境。（圖／中央社）

【2021開放國會論壇】 立陶宛議員抵台：對被中國列入黑名單感到榮幸
立陶宛國 會議員馬提約沙帝斯（前）出發時曾在Instagram發布搭機照片。（圖／中央社）
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