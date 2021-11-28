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及早示警Omicron卻遭全球封鎖 南非：醫學發達錯了嗎？

南非誠實通報卻遭多國禁飛，著實委屈

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/28 10:04
南非約翰尼斯堡奧利弗·坦博國際機場（圖／AP）

南非約翰尼斯堡奧利弗·坦博國際機場（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）變異株Omicron橫空出世，全球再度陷入恐慌，紛紛對首先通報的南非與非洲鄰近國家祭出飛航禁令，南非感到忿忿不平，透過公開聲明為自己抱屈，稱不應因此受罪。

綜合BBC美聯社報導，南非外交部27日強力譴責各國禁飛令，指該國的傑出科學應受褒揚，而非懲罰。「南非擁有先進的基因定序科技，得以快速辨識新病毒變異株，卻因此遭到懲罰。」

由於Omicron突變數是Delta的兩倍，科學家推斷極有可能逃過疫苗追殺，而使疫情快速傳播。在其威脅程度尚未明朗之前，各國寧可採取鐵腕手段，先將病毒阻絕境外。兩架南非飛往荷蘭阿姆斯特丹的班機，共約600名乘客中，就有61人驗出陽性反應，至少有數人都確定是Omicron案例，顯見各國疑慮並非沒有理由。

24日通報Omicron（B.1.1.529）首例、26日世衛組織（WHO）將之命名，而到了28日，已有英國、美國、澳洲、加拿大、日本、泰國、歐盟等多國加入禁飛行列。

一名非洲聯盟（African Union）官員不滿表示，若非已開發國家把持疫苗，非洲也不會冒出新突變株。當其他各洲皆已出現Omicron病例，憑什麼只針對非洲？

非洲僅不到6%人口完整接種新冠疫苗，數百萬醫護人員與高風險民眾連第一劑都還沒打到，這使病毒得以快速傳播，演化成危險突變種的機率也大幅升高。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日表示，已與南非外長潘道爾（Naledi Pandor）通話，不僅稱許南非及早預警、透明分享資訊，更承諾美國將傾囊相助，讓非洲國家能儘速為人民接種疫苗。
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