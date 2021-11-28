迎戰Omicron變異株 德國BioNTech：百日內可推新疫苗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）肆虐已兩年，就在各國陸續開放之際，南非又冒出極具威脅的Omicron變異株，各大藥廠全面備戰，德國BioNTech宣稱，若有需要，百日內就能推出新疫苗，專攻這來勢洶洶的突變種。

衛報報導，BioNTech稱兩周內就可透過實驗，判定現有的輝瑞（Pfizer-BNT）疫苗能否對抗Omicron（B.1.1.529），稍事調整後就能推出進化版疫苗。該公司指出，早在數月前，就與合作夥伴美國輝瑞展開行動，能於六周內調整其mRNA疫苗，因應「逃逸變異株」（escape variant）之攻擊。

其他疫苗製造商也不甘示弱。另一推出mRNA疫苗的美國莫德納（Moderna）表示，正測試現有三種COVID-19候選疫苗追加劑對Omicron的防護力，嬌生（Johnson & Johnson）與阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）也都如火如荼進行相關試驗，後者更特地選在出現病例的非洲波札那與史瓦帝尼王國進行研究，就地取材。

Omicron棘蛋白的突變數是Delta的兩倍，目前只能以理論推定傳染力也因此更高。人類免疫系統所製造的抗體，能鎖定棘蛋白的不同點，因此即便出現突變，疫苗多半仍有效力。然而，就Omicron而言，幾乎所有抗體攻擊的棘蛋白點位皆有所改變，專家憂心忡忡，深怕它成為新的逃逸變異株。

相較於其他類型的疫苗，以mRNA技術製作的疫苗，較易於調整，不過各大藥廠皆有信心推出更新版疫苗。目前市面上的疫苗，在對付Beta或Delta突變種的表現上，都還是具有一定的保護力。