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美國眾議員訪問「台灣共和國」中國跳腳吳釗燮：台美關係堅若磐石

美國共和黨籍眾議員梅絲，一抵達台灣就打卡「剛剛落地在台灣共和國」，展現對台灣獨立自主的支持。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/11/27 20:50
美國眾議院議員梅絲（Nancy Mace）25日隨團訪台，在停機坪與專機合照，並在推特及臉書打卡稱「剛剛落地在台灣共和國」。（圖／Nanc...

美國眾議院議員梅絲（Nancy Mace）25日隨團訪台，在停機坪與專機合照，並在推特及臉書打卡稱「剛剛落地在台灣共和國」。（圖／Nanc...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國眾議員25至26日炫風訪台，其中共和黨眾議員梅絲落地便在社群網站上表示「「剛剛落地在台灣共和國」，中國官媒怒指「沒有這個地方」，中國國台辦跳腳更直呼「停止玩火」。

美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）、絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）偕國會幕僚共17人，搭乘美國行政專機訪問台灣。

梅絲剛下機便在推特及臉書打卡表示，「剛剛落地在台灣共和國」（Just touched down in the Republic of Taiwan），搭配台、美國旗，並附上在停機坪與專機的合照。

外交部指出，訪團在台期間曾晉見總統、接受外交部長吳釗燮款宴、拜會國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬，就台美關係各項重要議題交換意見。訪團另曾前往桃園參訪虎頭山創新園區，瞭解台灣新創產業的發展現況。

對此，中國官媒「今日海峽」在臉書上怒槓梅絲，「這位美國人，可以問問蔡英文，敢不敢說歡迎來台灣共和國？」並強調「世界上沒有這個地方」，並用台語表示「麥來亂」。

國台辦發言人朱鳳蓮則重炮「我們警告美國某些國會議員，停止挑戰一個中國原則和中美三個聯合公報，停止打台灣牌，停止在台灣問題上滋事、玩火，」並揚言「民進黨當局和台獨勢力勾連外部勢力謀獨的圖謀不會得逞。跳得越高，摔得越狠。」

吳釗燮在款宴時表示，高野眾議員訪團的到來彰顯台美關係緊密友好。台美關係堅若磐石，美方多次公開肯定台灣是民主成功的故事、美國經濟與安全的關鍵夥伴，以及世界的良善力量；台灣期待持續與美國深化合作，貢獻國際社會。

吳釗燮指出，高野主席也肯定台灣人民捍衛民主的勇氣與決心，並特別讚許台灣在保障LGBTQI+族群權益的成果，彰顯台灣對人權的高度重視。雙方並就區域安全情勢、台美安全及經貿合作等議題深入交換意見。

外交部進一步表示，本次訪團是美國國會在短短一個月內二度組團訪問台灣，且為新冠疫情以來，聯邦眾議院首次籌組跨黨派訪團訪問我國，再度展現美國國會對台美關係跨黨派的堅定支持。外交部表達誠摯感謝，並將持續與美方攜手合作，共同深化台美緊密的夥伴關係。
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美國眾議院
國台辦
兩岸問題
外交部
吳釗燮

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更新時間 : 2021-11-27 22:24 GMT+08:00

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