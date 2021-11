美國眾議員訪問「台灣共和國」中國跳腳吳釗燮：台美關係堅若磐石

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國眾議員25至26日炫風訪台,其中共和黨眾議員梅絲落地便在社群網站上表示「「剛剛落地在台灣共和國」,中國官媒怒指「沒有這個地方」,中國國台辦跳腳更直呼「停止玩火」。

美國聯邦眾議員高野(Mark Takano, D-CA)、絲拉金(Elissa Slotkin, D-MI)、歐瑞德(Colin Allred, D-TX)、潔卡珀絲(Sara Jacobs, D-CA)及梅絲(Nancy Mace, R-SC)偕國會幕僚共17人,搭乘美國行政專機訪問台灣。

梅絲剛下機便在推特及臉書打卡表示,「剛剛落地在台灣共和國」(Just touched down in the Republic of Taiwan),搭配台、美國旗,並附上在停機坪與專機的合照。

Just touched down in the Republic of Taiwan. pic.twitter.com/p7HH8Iet3A — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) November 25, 2021

外交部指出,訪團在台期間曾晉見總統、接受外交部長吳釗燮款宴、拜會國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬,就台美關係各項重要議題交換意見。訪團另曾前往桃園參訪虎頭山創新園區,瞭解台灣新創產業的發展現況。

對此,中國官媒「今日海峽」在臉書上怒槓梅絲,「這位美國人,可以問問蔡英文,敢不敢說歡迎來台灣共和國?」並強調「世界上沒有這個地方」,並用台語表示「麥來亂」。

國台辦發言人朱鳳蓮則重炮「我們警告美國某些國會議員,停止挑戰一個中國原則和中美三個聯合公報,停止打台灣牌,停止在台灣問題上滋事、玩火,」並揚言「民進黨當局和台獨勢力勾連外部勢力謀獨的圖謀不會得逞。跳得越高,摔得越狠。」

吳釗燮在款宴時表示,高野眾議員訪團的到來彰顯台美關係緊密友好。台美關係堅若磐石,美方多次公開肯定台灣是民主成功的故事、美國經濟與安全的關鍵夥伴,以及世界的良善力量;台灣期待持續與美國深化合作,貢獻國際社會。

吳釗燮指出,高野主席也肯定台灣人民捍衛民主的勇氣與決心,並特別讚許台灣在保障LGBTQI+族群權益的成果,彰顯台灣對人權的高度重視。雙方並就區域安全情勢、台美安全及經貿合作等議題深入交換意見。

外交部進一步表示,本次訪團是美國國會在短短一個月內二度組團訪問台灣,且為新冠疫情以來,聯邦眾議院首次籌組跨黨派訪團訪問我國,再度展現美國國會對台美關係跨黨派的堅定支持。外交部表達誠摯感謝,並將持續與美方攜手合作,共同深化台美緊密的夥伴關係。