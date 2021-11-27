彭帥噤聲、消失非首例 中國全面打壓#MeToo運動

中國#MeToo運動推手王雪琴與女權倡議者王建兵被當局拘留失聯，其友人發起#FreeXueBing活動，呼籲當局釋放兩位。(圖／美聯社） 中國#MeToo運動推手王雪琴與女權倡議者王建兵被當局拘留失聯，其友人發起#FreeXueBing活動，呼籲當局釋放兩位。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）中國網球名將彭帥因自揭與中共高層的性醜聞，被當局噤聲又「現身」，引發外界對中國#MeToo運動的關注。其推動者、獨立調查記者黃雪琴以及為婦女發聲的倡議人士王建兵九月一同被當局拘留，下落不明。與此同時，幾位女權運動家也在社群網站上被中傷，甚至有些人的帳號遭到關閉。

彭帥11月2日以玉石同焚之姿，在微博上控訴前國務院副總理張高麗權勢性侵、始亂終棄，震驚國內外，引發各界聲援。然而，彭帥僅是廣大受害群體中的一員。

中國#MeToo運動始於2018年，黃雪琴聲援公開指控北京航空航天大學教授陳小武教授意圖脅迫性侵的女學生羅茜茜，促使中國女性站出來，為自己發聲請命，也成功推動中國民法首次對性騷擾進行定義。然而，#MeToo運動也被中共當局視為挑戰其權力的社會運動，並加以鎮壓。女權運動者也被詆毀為「境外勢力派來顛覆中國政權」的工具。

美聯社報導，據一名黃雪琴及王建兵的共同友人透露，兩位倡議者皆曾為弱勢群體發聲，被指控觸犯顛覆國家政權罪，並稱他看到當局寄給王家的通知。逮捕二人的廣州警方並未就此回應。

所謂顛覆國家政權罪，常被用來對付異議人士，黃雪琴及王建兵在被拘留後音訊全無，這也是中共當局在政治事件中慣用的手段。

中國當局對於引發全國性聲浪的#MeToo相當不安，今年4月，打擊女權運動的力道有所增加，微博上更是掀起一股針對女權運動家的攻擊。網民們紅口白牙的指控女權運動家反華，並得到外國勢力支持，而政府似乎明裡暗裡推波助瀾，官媒甚至表態支持。

到4月底，約莫十數位運動人士與非營利組織的微博帳戶，以「分享非法及有害信息」或其他理由被暫時或永久限制發言。

於2018年公開指控中國中央電視台主持人朱軍對其性騷擾的該台實習生周曉璇，也面臨網路騷擾圍剿，卻因被當局在社群上封鎖，而不能發言反擊。

報導指出，這股圍剿風潮，讓婦女所面臨的騷擾、暴力以及不公平的討論，越發屏蔽在公眾視野之外。然而，女權運動人士仍然希望，#MeToo運動已打開一扇無法被關閉的大門。

周曉璇表示，並非找幾個女權主義的博主，關閉社交帳戶這麼簡單。「成為一名女權主義者，來自於發現你面臨什麼樣的問題。一但成為女權主義者，就很難放棄（這個理念）。而#MeToo運動相當重要的意義在於，激發了一個廣大的女權社區。

如今，網路上也已發起#FreeXueBing活動，呼籲當局釋放黃雪琴與王建兵。