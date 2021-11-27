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【國際疫情變數大】跨年遇變種病毒Omicron 柯文哲：為應變可能3天前取消

台北市長柯文哲說，面對後疫情時代，一定要謹記應變與保險2原則，若台灣遭Omicron變種病毒入侵，就要有很快的應變速度。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2021/11/27 15:30
指揮官陳時中說，若變種病毒入侵台灣社區，各種防疫規定都會趨嚴，跨年防疫規定也不例外。（圖/中央社)

指揮官陳時中說，若變種病毒入侵台灣社區，各種防疫規定都會趨嚴，跨年防疫規定也不例外。（圖/中央社)

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）新冠肺炎最新變異株Omicron出現，北市跨年晚會辦不辦引民眾關注，對此，北市長柯文哲表示，後疫情時代的2原則為應變與保險，跨年「也有可能在前3天跟你講說不能辦」，而指揮官陳時中則說會根據疫情滾動式調整。

由於Omicron變異株首次在南非和波札那共和國被發現後，比利時、以色列和香港都出現確診個案，世界各國不得不繃緊神經，嚴防新一波因變種病毒引起的疫情。

目前台灣為因應，自下週一（29日）零時起，將南非、波扎納、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威共6國提升為「重點高風險國家」，自以上國家回台者將一律到集中檢疫所進行14天檢疫並專案採檢，希望及早阻絕病毒入侵。

至於國內跨年活動是否會受到影響，中央社報導，台北市長柯文哲今（27日）說，面對後疫情時代，一定要謹記應變與保險2原則，若台灣遭Omicron變種病毒入侵，就要有很快的應變速度，因此跨年活動「也有可能在前3天跟你講說不能辦」。

不過柯文哲也強調，台灣不可能永遠鎖國下去，目前要做的應是盡快把疫苗打到夠、開放邊境，也呼籲還沒打第2劑疫苗的民眾盡快去接種。

指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中今天下午出席衛福部社家署活動時則表示，目前Omicron變異株並未入侵社區，民眾仍然可以正常生活，跨年活動也傾向比去年寬鬆，不過若有任何變數將根據疫情滾動式調整。
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