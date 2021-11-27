台灣打拚染疾菲籍移工失能 慈濟、雇主暖心護送返鄉

慈濟基金會志工今（27）日上午陪伴菲籍染疫失能男子艾雷諾及其妻子艾莉爾，自護理之家啟程前往桃園機場第一航廈，準備搭機返回菲律賓。（圖／台灣... 慈濟基金會志工今（27）日上午陪伴菲籍染疫失能男子艾雷諾及其妻子艾莉爾，自護理之家啟程前往桃園機場第一航廈，準備搭機返回菲律賓。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）37歲菲律賓籍男子艾雷諾，來台工作卻不幸染疾失能，幸有台灣雇主雪中送炭，慈濟接力人道救援，今（27）日上午七點，艾雷諾在救護車及醫療專員陪伴下抵達桃園機場，啓程返鄉與家人團圓過聖誕。

艾雷諾（Ireneo Jr. Estoy Muana）為讓妻小過更好的生活，2018年離鄉背井來台工作，預計今（2021）年期滿歸國。不料3月卻突染結核性腦膜炎，引發腦部積水，生死一線，如今雖已脫離險境，卻恐終生失能。

艾雷諾患病期間，雇主為其申請勞保失能給付，並奔走台灣、菲律賓兩國外交機構，讓其妻艾莉爾（Arile Yu Pasulohan Muana）得以來台攜夫返鄉，與一雙兒女團聚。除了返鄉事宜，雇主也自費安排艾莉爾學習照護技能，並添購多項護理儀器與設備，方便日後在家照料。

台灣宗教團體慈濟聽聞艾雷諾的不幸遭遇，得知他因來台工作中斷繳納當地社保，此次重病無法獲得救助，未來其妻照料丈夫又無法外出工作，一雙兒女面臨學業中斷困境，因此決心伸出援手，予以人道協助。

慈濟志工跨海聯手，關懷案主一家。本月20日，菲律賓志工前往艾雷諾於納卯（Davao）市的家中慰問訪視，發現家中房屋僅以鐵皮、木板搭就，空間狹小設備簡陋，孩子們也對未來感到茫然。

艾雷諾位於納卯市的家相當克難。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟菲律賓志工前往艾雷諾位於納卯市的家中訪視，慰問其家人。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟台灣桃園志工則於22日前往護理之家探視艾雷諾，與太太艾莉爾一同吟唱菲國歌謠，為艾雷諾加油打氣，並分享靜思語，傳遞愛與安定力量。

慈濟志工22日前往護理之家關懷艾雷諾。（圖／慈濟基金會提供）

醫生評估艾雷諾如今病情穩定，可以承受長途顛簸，菲律賓航空也同意提供躺位，讓艾雷諾可以較為舒適的返鄉。周六上午，在慈濟成員及台灣同事的陪伴下，艾雷諾夫婦離開護理之家，搭乘救護車前往桃園機場，經由特別通關手續直達停機坪。

慈濟送機團隊表示，已針對艾雷諾成立個案，並啟動關懷機制，菲律賓志工將進行愛的接力， 在精神與實務上關懷艾雷諾，扶持艾莉爾撐起家庭，支持孩子們繼續求學。

艾莉爾臨行前感謝雇主數月來多方面協助、台籍看護們視病如親的照料，同事們不離不棄的幫助，以及許多熱心人士的善意與祝福。在台灣濃濃的人情味中，艾莉爾也生出勇敢面對未來的衝勁。同時，對慈濟暖心的陪伴以及未來在菲國提供的種種協助，她也表達誠摯謝意。

據悉，艾雷諾夫婦將於當地時間中午12點05分抵達馬尼拉，並由菲國勞動部的海外工人福利管理局（OWWA）安排救護車轉至黎刹醫學中心（Rizal Medical Center）醫院進行隔離與相關檢查。隔離期滿，OWWA也將安排夫婦倆返回納卯市的交通事宜。

艾莉爾相當感謝數月來將艾雷諾視為親生兒子般照料的資深看護們。（圖／（Arile Yu Pasulohan Muana）

艾雷諾的同事也前往護理之家探視艾雷諾，為夫婦倆加油打氣。（圖／（Arile Yu Pasulohan Muana）

慈濟送機團隊及艾雷諾同事，與艾雷諾夫婦合照，也盼艾莉爾加油，能堅強面對未來挑戰。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）