11/27台灣增12例境外移入 來自衣索比亞、印尼、越南、印度和美國

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增12例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為8例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自衣索比亞(3例，案16678-16680)、印尼(4例、案16681-16684)、越南(2例，案16685-16686)、印度(案16687)、美國(案16688)及韓國(案16689)入境，入境日介於今(2021)年11月12日至11月25日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,411,374例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,393,040例排除)，其中16,578例確診，分別為1,934例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。