【新冠肺炎】世衛組織替新變種病毒命名Omicron　世界各國緊急關閉國境

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 南非出現新冠肺炎病毒的新變種，由於其變異基因數眾多，且目前看來傳染性比之前的Delta變種更強，世界衛生組織(WHO)已將該變種命名為Omicron，並公告須提高警戒慎防散播，因此多個國家已對南非及四周國家祭出旅遊限制措施。

Omicron於本(11)月24日被回報給WHO，由於南非的疫苗接種率僅24%，病毒很快就在各省分間擴散開來，同時藉由國際運輸途徑入侵波札那、比利時、以色列與香港等地，這代表著新變種已經進入歐洲與亞洲，各國須緊急以旅遊限制阻止病毒入境。

英國率先於25日宣布，禁止英國或愛爾蘭籍公民以外者自南非、辛巴威、波札那、賴索托與史瓦帝尼入境，美國緊追其後，宣布自29日起，除前述國家外，莫三比克與納米比亞、馬拉威的的航班也不得入境，歐洲各國與瑞士則暫時禁止與這些國家的航班往來，日本、印度等國僅強化入境防疫，並未完全禁止。

現階段，世界衛生組織表示，暫時不知道新變種的傳播性、致命性有多強，仍需花上數週去做分析，雖然一名英國公衛官員表示，幾乎可以肯定疫苗的保護力將降低。

牛津大學結構生物學家James Naismith教授說，出現多段變種的病毒雖然是個壞消息，仍「不到世界末日的程度」。 BBC分析指出，病例越多，病毒變種的機率就越高，新冠肺炎病毒其實早就已經出現過上千種變種，大部分並不會大幅增加傳染率與致死率，不過科學家特別注意病毒用以進入生物體的刺突蛋白，認為這會成為造成主要影響的關鍵。