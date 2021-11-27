最新變異株Omicron風險為何？傳播範圍？5大必知重點一次看

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）南非發現的最新新冠肺炎變異株「B.1.1.529」正式被世界衛生組織命名為希臘第15個字母「Omicron」，面對這個新型變種病毒，各國也祭出新的入境禁令，以下5個不可不知的要點將讓你更了解「Omicron」。

起源地在南非

「B.1.1.529」最早在南非以及波札那共和國被發現，並在當地成為主流病毒株，短短2週內確診個案快速增加，取代持續流行的Delta變種病毒，其中以南非東北角的豪登省最為嚴重。

世界衛生組織（WHO）指出，南非11月24日向他們通報Omicron變異株，且此變異株具有大量變異，令人擔憂，不過世衛緊急情況主任麥克·瑞安（Michael Ryan）讚揚南非的公衛機關發現變種病毒Omicron，並即時同報，才讓各國有足夠時間做出反應。

風險可能更大

世衛表示，Omicron的傳播速度可能比其他的變種病毒更快，初步證據則顯示再次感染的風險增加。

中央社指出，Omicron變異株的棘狀蛋白有32個突變，集先前Alpha、Gamma、Lambda等變異株的突變特徵於一身。英國華威大學（University of Warwick）病毒學家Lawrence Young表示「它是我們迄今為止所見過最糟的變異病毒版本」。

Lawrence Young也說到，Omicron中可以看到和過去一些變種病毒有相似的突變和增強的傳染性。

英國衛生安全局(UKHSA) 則表示，Omicron的刺突蛋白和初始新冠病毒中的刺突蛋白截然不同，這也讓人們對當前疫苗將如何發揮作用產生擔憂。

目前科學家仍需幾週的的時間才能完全釐清該變異株的傳染性、嚴重性，以及疫苗、檢測和治療有何不同，效果是否會減弱等。

目前的傳播範圍

即使Omicron已受到全球高度關注，不過旅遊限制可能為時已晚，Omicron仍可能在全球迅速傳播。Omicron首次在南非和波札那共和國被發現後，比利時、以色列和香港都出現確診個案。

為了避免Omicron傳播，各國已陸續宣布對南非實施入境禁令，南非約翰尼斯堡機場26日已出現搭機離境人潮。

各國祭出入境禁令

指揮中心指揮官陳時中表示，台灣自下週一（29日）零時起，將南非、波扎納、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威共6國提升為「重點高風險國家」。

美國同樣將從29日開始實施對南非等8國的旅客入境限制，歐盟則建議對非洲南部7國入境人士進行管制，不過各成員國仍可自行決定。

英國已將南非等6個非洲國家列入高風險地區，並暫停多個非洲國入境英國的航班。

目前包括印度、日本、以色列、土耳其、瑞士和阿拉伯聯合大公國等其他幾個國家也加強了入境管制。

命名引討論

由於上一個變異株命名為Mu，依照希臘字母順序，人們大多以為新變異株會命名為Nu，然而世衛卻跳過Nu，以及再下一個的Xi，選擇以第15個字母Omicron（o）作為最新變種病毒的名稱，引發外界好奇。

紐約郵報（New York Post）認為，世衛之所以跳過Nu和Xi，是因為Nu和New（新）的發音接近，怕民眾混淆因此不予以命名，而Xi則是因為與中國領導人習近平姓氏相同，因此直接跳過。

如何遏止病毒變種

南非傳染病專家Richard Lessells指出，在沒有足夠疫苗覆蓋率的情況下，病毒才會一直發生變異，而目前全球接種率出現差異，造成「疫苗種族隔離」，這才是最應先解決的問題。

根據醫療和人權組織，低收入國家只有不到7%的人接種了第一劑新冠肺炎疫苗，然而與此同時，許多已開發國家已經在給予國民施打第三劑追加劑。