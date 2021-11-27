默沙東COVID-19口服藥效用下修！最新研究曝重症率風險可減30%非50%

美國藥廠默沙東(Merck & Co)的其新冠肺炎口服藥物莫納皮拉韋（molnupiravir）。（圖／路透社） 美國藥廠默沙東(Merck & Co)的其新冠肺炎口服藥物莫納皮拉韋（molnupiravir）。（圖／路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）藥廠默沙東最新研究曝，其新冠肺炎口服藥僅能減少重症或死亡風險達30%，而非10月初研究顯示的50%，而美國食品藥物管理局也指出，該藥物可能會對孕婦產生風險，兩機構將於下週二開會討論是否建議批准該藥丸。

美國藥廠默沙東(Merck & Co)週五（26日）聲明，在最新的研究中，根據1,433名患者資料，他們發現其新冠肺炎口服藥物莫納皮拉韋（molnupiravir）僅能減少重症或死亡風險達30%，這和10月初默沙東與775名患者進行實驗的結果不同，當時是認為該藥物可降低罹患新冠肺炎者重症或死亡的風險達一半之多。

這款藥物是由美國藥廠默沙東(Merck & Co)與Ridgeback Biotherapeutics LP 生技公司共同研發，且默沙東10月中旬已與美國政府簽約，將提供170萬份口服藥，預計年底前可生產1,000萬份。不過最新實驗結果顯示該藥物的療效比預期還低，可能對各國是否繼續購買該藥丸產生重大影響。

不只如此，根據路透社，默沙東的股價更在早盤交易中下跌3.5%，至79.39美元。

默沙東將與美國食品藥物管理局（FDA）於下週二開會討論，是否建議批准該藥丸。FDA也將要求專家組討論該藥物的益處是否大於風險，以及是否應限制該藥物的適用人群，因為即使FDA認定默沙東具有療效，但仍存在疑慮，就是可能會對孕婦產生風險，以及導致新變種病毒生成。

不過不只默沙東，美國藥廠輝瑞 (Pfizer)也於5日表示自家生產之抗病毒口服藥經實驗證明，新冠肺炎重症率的風險可降低89%，超越默沙東 (Merck & Co Inc)口服藥物molnupiravir的效用。