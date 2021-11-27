〈投資理財〉台灣租賃三雄　前3季獲利同創新高

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
上市櫃公司第三季季報出爐，今(2021)年各企業獲利大勢已定，正是投資人選擇價廉物美標的最佳時機，租賃三雄今年業績表現均佳，值得投資人注意。
上市公司租賃三雄中租、裕融、和潤今年前三季的表現都不錯，中租迄9月為止，稅後純益為160.3億元，年増30％，每股獲利(EPS）已達10.93元，預估全年放款成長目標10％至15％，應可達成，全年每股盈餘目標有機會達到14元。
看好印尼每年新車車輛銷售超過100萬輛，居東協諸國之首，中租今年收購PT U Finance Indonesia公司，正式開創印尼首都雅加達商機，將聚焦於車輛融資市場，初期以二手汽車融資為主要產品，未來計劃邁進中小企業設備融資，與個人消費分期等業務，服務區域以雅加達為軸心，逐漸擴展至更廣泛的區域。
中租資本額160億394萬餘元，資本公積加保留盈餘已達862億2435萬餘元，每股凈值63.93元。去年EPS 11.01元，每股配息5元，配股0.5元，長期以來，穩定成長。
由於積極開發太陽能發電業務，是全國最大太陽能業者，加上飛機、汽機車、企業、船舶融資，替公司創造不錯利潤，各項業務穩定成長，風險不高。
裕融今年業績表現也很好，前三季稅後浄利大増逾6成，達35.58億元，EPS 9.44元，全年EPS可能達到13元，正式超越裕日車，成為裕隆集團新一代的獲利及EPS雙冠王。
裕融在商用車分期市占率持續維持第一，機械設備、營建與企業融資需求明顯增加，有助業務成長。
消費金融方面，機車融資業務因市場下滑而持平，但是商品分期業務成長力道強勁，另外轉投資的格上租車、力冠企業、裕電能源等汽車相關事業，均已擺脫疫情影響，業務強勁回升。
裕融資本額48億2146萬餘元，資本公積加保留盈餘156億3851萬餘元，每股淨值45.75元。去年裕融EPS 7.26元，配息4.7元，配股1.5元，息利均佳，今年獲利大幅成長，明年股利值得期待。
由於國內汽車金融分期業務穩定成長，加上企業融資業務今年大増4成，中國市場在「穩資産，增獲利」策略奏效，資產品質大幅提升，業績獲利明顯成長，創歷年新高。
和潤今年前三季EPS 4.34元，今年台灣疫情控制良好，不論消費金融或企業金融市場，動能良好，各項分期產品、新業務擴展均順利。前三季合併營收達128.66億元，年増率20.14%，創歷史新高。
台灣今年新車、中古車銷售明顯成長，帶動和潤汽車分期融資業務表現，加上中國轉投資和運國際業務成長貢獻下，預料全年EPS可望達到6元以上。國內宅配物流用車需求增加，推升商用車巿場走高，分期融資業務暢旺，營收獲利表現佳。
和潤資本額51億5千餘萬元，資本公積加保留盈餘達168億5441萬餘元，每股淨值42.39元，去年EPS 5.02元，配息3.5元，配息率近7成，值得肯定。現在進入第四季兩岸車市傳統旺季，預期下半年業績應該比前兩季旺，營收獲利有望更上一層樓，投資人可追蹤成長狀況，決定投資價值。
今年租賃三雄業績可望同創新高，明年股利應值得期待，投資人不妨選擇合適價格長期投資。
★投資一定有風險•理財請務必慎思★