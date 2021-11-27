〈投資理財〉台灣租賃三雄　前3季獲利同創新高

此為示意圖 (中央社檔案照片） 此為示意圖 (中央社檔案照片）

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

上市櫃公司第三季季報出爐，今(2021)年各企業獲利大勢已定 ，正是投資人選擇價廉物美標的最佳時機，租賃三雄今年業績表現均 佳，值得投資人注意。

上市公司租賃三雄中租、裕融、和潤今年前三季的表現都不錯，中租 迄9月為止，稅後純益為160.3億元，年増30％，每股獲利( EPS）已達10.93元，預估全年放款成長目標10％至15％ ，應可達成，全年每股盈餘目標有機會達到14元。

看好印尼每年新車車輛銷售超過100萬輛，居東協諸國之首，中租 今年收購PT U Finance Indonesia公司，正式開創印尼首都雅加達商機，將聚焦於 車輛融資市場，初期以二手汽車融資為主要產品，未來計劃邁進中小 企業設備融資，與個人消費分期等業務，服務區域以雅加達為軸心， 逐漸擴展至更廣泛的區域。

中租資本額160億394萬餘元，資本公積加保留盈餘已達86 2億2435萬餘元，每股凈值63.93元。去年EPS 11.01元，每股配息5元，配股0.5元，長期以來，穩定成長。

由於積極開發太陽能發電業務，是全國最大太陽能業者，加上飛機、 汽機車、企業、船舶融資，替公司創造不錯利潤，各項業務穩定成長 ，風險不高。

裕融今年業績表現也很好，前三季稅後浄利大増逾6成，達35.5 8億元，EPS 9.44元，全年EPS可能達到13元，正式超越裕日車，成為裕 隆集團新一代的獲利及EPS雙冠王。

裕融在商用車分期市占率持續維持第一，機械設備、營建與企業融資 需求明顯增加，有助業務成長。

消費金融方面，機車融資業務因市場下滑而持平，但是商品分期業務 成長力道強勁，另外轉投資的格上租車、力冠企業、 裕電能源等汽車相關事業，均已擺脫疫情影響，業務強勁回升。

裕融資本額48億2146萬餘元，資本公積加保留盈餘156億3 851萬餘元，每股淨值45.75元。去年裕融EPS 7.26元，配息4.7元，配股1.5元，息利均佳，今年獲利大 幅成長，明年股利值得期待。

由於國內汽車金融分期業務穩定成長，加上企業融資業務今年大増4 成，中國市場在「穩資産，增獲利」策略奏效，資產品質大幅提升， 業績獲利明顯成長，創歷年新高。

和潤今年前三季EPS 4.34元，今年台灣疫情控制良好，不論消費金融或企業金融市場 ，動能良好，各項分期產品、新業務擴展均順利。 前三季合併營收達128.66億元，年増率20.14%， 創歷史新高。

台灣今年新車、中古車銷售明顯成長，帶動和潤汽車分期融資業務表 現，加上中國轉投資和運國際業務成長貢獻下，預料全年EPS可望 達到6元以上。國內宅配物流用車需求增加，推升商用車巿場走高， 分期融資業務暢旺，營收獲利表現佳。

和潤資本額51億5千餘萬元，資本公積加保留盈餘達168億54 41萬餘元，每股淨值42.39元，去年EPS 5.02元，配息3.5元，配息率近7成，值得肯定。現在進入第 四季兩岸車市傳統旺季，預期下半年業績應該比前兩季旺， 營收獲利有望更上一層樓，投資人可追蹤成長狀況，決定投資價值。

今年租賃三雄業績可望同創新高，明年股利應值得期待，投資人不妨 選擇合適價格長期投資。