台灣今年經濟成長率將創11年新高！人均GDP有望2025超越韓國

台灣人均GDP與南韓的差距逐步縮小，預計2025年將超越韓國。（圖/中央社） 台灣人均GDP與南韓的差距逐步縮小，預計2025年將超越韓國。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）主計總處將2021年台灣經濟成長率上修，將可達6.09%，創下11年來新高，加上近期台灣出口強勁、投資大爆發，2025年人均GDP有望超越韓國。

根據主計總處副主計長蔡鴻坤，台灣經濟體質轉佳、出口強勁、投資大爆發的原因在於，近期美中貿易戰及新冠肺炎爆發，使得全球供應鏈出現問題，各國都受影響，不過台灣經濟體質強勁、具有韌性，產品安全性也相當可靠，使得台灣在國際情勢不穩的情況下仍能良好發展。

此外，蔡鴻坤也說，台灣三大航商運量占全世界10%以上，近來航運出現榮景，台灣也因此獲利。《財訊》雙週刊社長謝金河指出，台灣的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海第3季淨利合計1665億元，竟超越台積電。

至於南韓的表現，蔡鴻坤說明，近期南韓大型航運商倒閉，加上在中國市占率很高的三星也因華為、小米等中國品牌愈來愈熱門而受到銷售打擊，韓國因此減少很多商機。

根據主計總處提供IMF於10月發布的最新報告，台灣人均GDP與南韓的差距逐步縮小，預計2024年台韓人均GDP都將達到4萬美元，台灣以個位數的差距落後，但到了2025年，台灣人均GDP為4萬2802美元，將超越南韓的4萬2719美元。

不過蔡鴻坤表示，韓國近幾年雖然遇到挑戰，勢必會利用其優勢再度找到出路，像是搶攻晶圓代工市場，或是加強極具競爭力的文創產業的發展。

中央社指出，台經院研究員邱達生說，這幾年台灣出口表現、經濟成長率都贏過韓國，只要台灣能夠把握住優勢，人均GDP超越韓國指日可待。