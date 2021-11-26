【退伍軍人交流】台灣退輔會明年元旦派員駐美國　盼建立二軌外交

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）為深化與美方退伍軍人交流，退輔會選定服務照顧處參事倪邦臣為駐美人選，預計明年(2022年) 1月1日啟程；退輔會主委馮世寬曾說，派員駐美希望變成二軌外交，長期目標是建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道。

明年1月開始，退輔會將派員常駐華府，馮世寬日前於立法院備詢時指出，退輔會派員駐美的短期目標為輔導海外榮光會推動國民外交，中期目標加強與美國主流退伍軍人協會的實質交流，長期目標建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道。

馮世寬說，他過去在駐美期間，參加許多活動，「我們有人駐在那邊，而且這個人都是經過美國在台協會（AIT）英語測試，口試認證的，我想去那邊應該會發揮功能，我們希望把它變成二軌。」

退輔會已選定倪邦臣為駐美人選，預計明年1月1日啟程。

倪邦臣有兩次駐外經驗，精通英、西語，出身宏都拉斯官校1988年班。他是陸軍退役少將，曾任駐瓜地馬拉國防武官、駐軍協組洛杉磯聯絡官、遠朋班執行長、情研中心主任、情次室國際處長及澎防部參謀長等職。

中央社引述國防安全研究院學者舒孝煌表示，台美正式軍對軍交流仍有限制，透過退輔會與美方退伍軍人事務部或相關單位互動，是較佳且實際的管道，甚至可協助推動一軌，或一軌半的軍事交流。

他說，海巡署與美國簽合作協議，進行海上演訓活動或就海事安全交流等，也是「非軍對軍合作」下，深化台美相關合作的例子之一。

舒孝煌指出，台灣軍人因年資限制退伍後，通常比一般業界退休人士年輕許多，也具有足夠的軍事專業能力，透過退輔會，這些退伍軍人投入國家生產，或與美方就相關領域進行經驗交流，也有助強化台美非正式關係。

他說，退輔會安排一駐外單位，與當地相關對口單位直接接觸，探索合作可能，也是深化台美相關合作必要作法。

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