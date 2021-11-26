提升農糧產業競爭力！農業科研成果導入產銷鏈結應用 推動臺灣茶營運轉型升級

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)行政院農業委員會在農業生產供應鏈投入多項關鍵技術的研發， 透過輔導示範場域導入關鍵技術， 建立符合市場需求及通路採購標準的生產模式，今(26)日以 臺灣茶營運輔導成果為例， 呈現農業科技研發成果導入產銷鏈結應用的成效， 並分享關鍵技術導入茶產業示範場域應用的歷程。

農委會說明，臺灣獨特的海島型氣候，高山終年雲霧繚繞， 日夜溫差與充足的水氣，孕育出高山茶無可取代的山氣和滋味， 使得臺灣茶享譽全球。然茶葉生產除了需要獨特的氣候條件外， 品質也與茶農栽培管理習慣及製茶師傅之製茶經驗有關， 為改善製茶品質因人而異的問題，農科院盤點相關研發成果， 並輔導示範場域進行跨域整合， 導入茶園智慧化栽培管理及製茶智慧化生產管理等關鍵技術， 減少生產過程失準判斷發生，落實茶業生產智慧化、管理標準化、 產品優質化之目標，提升製茶品質的風味與穩定性。 另藉由產銷資訊系統化整合， 建立以消費者市場需求為主的生產策略，達到精準行銷、 精準生產的目標。

農委會補充，這次成果發表會除由農科院說明輔導歷程外， 同步邀請茶改場專家分享茶廠環境監測對製茶智能化輔助提醒之應用 ，以及臺灣茶分類分級系統(TAGs)產業化推動與應用等技術如 何應用於產業升級，以健全臺灣茶產業發展。另外，逢甲大學魏彰志 助理教授亦分享臺灣精品茶葉如何透過建立數位行銷策略， 帶動產業的商業模式轉型。最後由示範場域華剛茶業之杜蒼林執行長 分享智慧農業系統應用於茶園栽培管理與製茶之經驗， 完整呈現營運輔導計畫之整體輔導成果。 期望透過這次的成果發表會呈現臺灣農業科研技術導入產業營運輔導之 成效，推動更多科技研發成果落實於產業應用， 以提升我國農糧產業的整體競爭力。