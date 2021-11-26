農金獎公布新北市大放異彩 劉和然期勉農會再創高峰

板橋區、石門區農會於今(2021)年9月及10月順 利完成總幹事聘任，2021年度本市各農會屆次改選正式宣告圓滿落 幕，市府農業局於今日舉辦理、監事業務講習會， 邀請各農會齊聚一堂相互交流及學習， 副市長劉和然也親自到場致意，除恭賀13間農會榮獲農金獎外， 也期勉各農會於新屆次團結一心，用心為農民服務。

農業局表示，今年度農業金融體系最高榮譽「農金獎」，總計10個 獎項，全國有311間農漁會參賽，新北市24間基層農會就有13 間獲獎，囊括6大獎項，表現相當亮眼。 其中中和地區農會以穩健獲利及優秀營運規模， 榮獲營運卓越獎甲組特優、人才培育及永續發展獎特優； 汐止區農會積極推動「科技金融」、行動支付，並串聯在地商圈， 推動數位農金服務，獲得數位金融推廣獎特優、 農業金庫策略合作獎特優等獎項；而平溪、石碇、鶯歌、蘆洲、 樹林、板橋、新莊、淡水、三重、土城及瑞芳等11間農會亦榜上有 名，為新北農會之光。

劉和然指出，在農會經濟事業方面， 市府除輔導農會超市發揮都會區高消費實力，持續供應優質、 安心農產品外，也常與各縣市農漁會辦理聯合展售活動， 幫助全國農友開拓消費客群及新通路， 同時也讓消費民眾能夠選購產地直送當季的美味。今年年中疫情影響農產品通路及銷售， 市府強化「美味農業得來速」電商平台， 媒合農會超市及農友推出底家自煮組合包與蔬菜箱， 並串接新北好茶、農村好物及新北健康三寶等品牌， 讓農產供銷不間斷，自平台上線累計消費金額達8千萬。